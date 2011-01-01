微软在开始之前就放弃了新的Enterprise Advantage授权计划

微软的官员承认，该公司不会将之前宣布的Enterprise Advantage选项添加到其许可证系列之中。

ZD至顶网软件频道消息： 7月份，微软宣布计划在微软产品和服务协议（MPSA）授权计划中增加一个新的购买选项。但就在这个新选项在2017年初之前生效之前，微软显然已经放弃了它。

由于微软12月5日在推特上发的消息，我发现所有关于Enterprise Advantage的介绍都删除了。

@On_MS_Licensing 在推特上表示，“对Enterprise Advantage on MPSA”的介绍已经从Microsoft.com网站上删除了；被广泛提及的EA（Enterprise Agreement）同MPSA的集成取消了。”

微软于7月1日宣布了Enterprise Advantage on MPSA，旨在将传统的Enterprise Agreement条款和优惠带到MPSA。接下来的计划是吸引那些选择进行全组织采购的中型企业。

Enterprise Advantage on MPSA将提供给可以获得MPSA的市场中所有的商业客户，但是微软估计它会让规模在250到2400用户或设备的企业特别有兴趣。

MPSA是微软的一种授权/采购协议，旨在让用户能够把不同的授权协议整合为“一份针对全企业的、统一的、不会失效的协议。” MPSA旨在以更简单的方式取代以软件为中心的许可和采购协议，这将吸引混合使用微软软件和服务的客户。

我询问微软官员为什么他们决定放弃Enterprise Advantage。简短的回答似乎是微软认为它会增加不必要的复杂性。

以下是发言人的完整声明：

“我们的目标是提供现代化的授权选择，让客户能够对他们的组织进行数字化转换。我们希望加速并简化我们的工作流程。经过仔细评估，我们最终认定引入Enterprise Advantage on MPSA会让我们的客户和合作伙伴增加更多不必要的步骤。通过进一步投资，改善客户想要采购的所有方式，微软协助、自助服务，以及通过增值合作伙伴服务，我们可以更快速地现代化，而且做出的变化更少。

微软的官员们表示，目前还没有计划要取消Enterprise Agreements，虽然微软确实在今年早些时候将Enterprise Agreement承诺的最低门槛从250个用户或设备增加到了500个用户或设备。

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