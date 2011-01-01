Amazon Go亮相：消费者无需结账即可完成店面购物

电子商务巨头Amazon公司终于披露了大家睽违已久的全新实体店概念方案。就在本周一，这一名为Amazon Go的方案正式出炉，Amazon方面表示其将彻底消除结账流程，允许客户利用新型移动应用完成购物。

ZD至顶网软件频道消息： 电子商务巨头Amazon公司终于披露了大家睽违已久的全新实体店概念方案。就在本周一，这一名为Amazon Go的方案正式出炉，Amazon方面表示其将彻底消除结账流程，允许客户利用新型移动应用完成购物。

这座面积达1800平方英尺的Go商店提供各类预制食品——包括新鲜早餐、午餐、晚餐以及小吃——外加面包、奶酪及牛奶等主副食。Amazon公司表示，消费者可以根据已知品牌（但其目前拒绝透露提供的具体品牌）选购货品，亦可购买各类手工食品。另外，消费者亦可购买Amazon Meal Kits餐包，其中包含一份双人餐的全部材料，保证买家能够在半小时内准备好一顿餐食。

Amazon Go要求购物者利用智能手机扫描各类货品，而该公司的“转身出门”技术可检测出各类被拿下货架的产品（或被放回货架的产品），并利用手机追踪虚拟购物车中的货品。在购买完成后，消费者直接离开商店即可，Amazon.com账户会自动扣除相关费用。

Amazon公司并未透露关于这项检测技术的更多细节信息，仅表示其采用计算机视觉、人工智能以及多种来自自动驾驶车辆的新兴技术。

首家Amazon Go商店位于西雅图并向Amazon公司员工开放，用以测试这一全新概述。Amazon方面表示，这家店铺将于2017年年初向公众开放。需要注意的是，公告中并未提及任何与Amazon Fresh这一在线订购及送货服务相关的内容——此项服务据传闻同样隶属于Go项目之下。另外，Amazon公司亦未提及是否为消费者提供送货上车服务——实体零售业巨头沃尔玛目前已经在提供此类服务。

这已经不是Amazon公司首次进军实体行业。这位电子商务巨头此前曾经在美国多个城市悄然扩张实体书店规模，具体包括西雅图、波士顿以及圣迭戈等。