Red Hat发布基于Google Cloud的OpenShift

Red Hat正在将自己的OpenShift平台即服务（PaaS）云扩展到Google Cloud Platform上。在此之前的几天，Red Hat刚刚完成了将自己的JBoss软件堆栈带入OpenStack中。

ZD至顶网软件频道消息： Red Hat正在将自己的OpenShift平台即服务（PaaS）云扩展到Google Cloud Platform上。在此之前的几天，Red Hat刚刚完成了将自己的JBoss软件堆栈带入OpenStack中。

有了这个新的企业云产品，企业用户将可以构建、发布和管理在作为底层云基础设施OpenShift Dedicated with Google Cloud Platform之上的应用。目前AWS已经提供了对OpenShift的支持。

Red Hat将作为OpenShift Dedicated的服务提供商。有了OpenShift Dedicated，客户可以专注于应用开发和部署，而不是管理和运营托管任务。因为这是一款公有云产品，所以开销工作将由Red Hat和Google来做，你只要专注于最大限度利用容器化的应用就可以了。

OpenShift Dedicated利用和Red Hat OpenShift Container Platform相同的代码库。因此，你可以将工作负载在公有云和私有云之间轻松前一。而且，这是基于Red Hat Enterprise Linux（RHEL）、Kunernetes容器管理以及Docker容器的。

Kubernetes最初是一个Google项目。Google现在仍然是Kubernetes的主要开发者，Red Hat是第二大贡献者。

OpenShift Dedicated on Google Cloud Platform包括以下特性：

- 单租户隔离，以及一个资源池：基于100GB SSD永久性存储、48TB网络IOPS、9个节点部署基于容器的应用

- 管理和安全控制，让客户可以定制和更安全地访问他们的云环境，使用Virtual Private Network (VPN)和Google Virtual Private Cloud (VPC)

- 可访问Red Hat JBossMiddleware容器优化服务，来自OpenShift开发并部署应用的集成和业务流程功能

- 与Google Cloud服务的集成，包括Google Cloud PubSub、Google Big Query和Google Cloud Big Table。

作为托管服务，Red Hat还提供了咨询服务帮助客户迁移容器工作负载；采用持续交付和DevOps流程；利用OpenShift Dedicated on Google Cloud Platform构建基于微服务的应用。此外，通过Red Hat Open Innovation Labs和Red Hat Consulting，Red Hat可以帮助可以构建合适的私有云和公有云混合服务。

OpenShift Dedicated on the Google Cloud将被证明是一个强大的组合。Red Hat公司OpenShift副总裁兼总经理Ashesh Badani表示：“有了OpenShift Dedicated，OpenShift将作为一个跨多个云的抽象层。通过将其扩展到Google Cloud Platform，我们的客户应用也可以利用Google Cloud Services。这增强了我们打造一个跨云和基础设施平台、真正便携式平台的愿景。”

这将对企业客户有很大的吸引力。Google战略产品经理Martin Buhr在一篇博客文章中表示：“我们经常听到客户说他们需要能够让他们的应用跨自身数据中心和多个云提供商运行的开源工具。我们与Red Hat围绕Kubernetes以及OpenShift的合作，很好地证明了我们将致力于与合作伙伴开放混合解决方案。”