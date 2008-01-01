微软为Windows服务器和SQL服务器推出十六年优质保证支持选项

微软将于2017年初开始提供Windows服务器优质保证支持和SQL服务器优质保证支持，这些优质保证支持在现存的10年上加多了6年。

ZD至顶网软件频道消息： 微软将于2017年初开始提供Windows服务器优质保证支持和SQL服务器优质保证支持，这些优质保证支持在现存的10年上加多了6年。在6年的优质保证期间，客户将获得标定为“关键的或重要的”安全更新和公告。

微软官员在一篇博客文章中表示，新扩展的支持将可以帮到那些需要“继续满足合规要求和需要在不打算更新的系统上确保安全”的客户。他们还称该扩展支持选项的定位是为客户提供“迁移到云里的灵活性” 。

这些产品的第一个版本是SQL服务器 2008和2008 R2、Windows 服务器 2008和2008 R2优质保证，SQL 服务器2008和2008 R2的扩展支持将于在2019年7月结束，而Windows Server 2008和2008 R2的扩展支持将于2020年1月结束。

从明年开始，用户可单独或合在一起购买Windows 服务器优质保证和SQL 服务器优质保证。两项优质保证均可以作为软件保证的插件购买；软件保证是一款微软批量许可产品，软件保证确保用户在一段时间（一般为3年）内可以获取产品的最新版本及其他工具和福利。

据微软博文介绍，“优质保证起价为现存许可成本的5%，以后会慢慢增加(至12%)。2017年6月底前购买优质保证的话可节省60%的成本。”

价格和许可细节可在微软的优质保证数据表获得。

笔者曾想过，微软是不是会考虑将其他产品添加到优质保证里。而且，微软最近决定2017年后将不会向企业用户提供定制合同式的Office 2007扩展支持，考虑到这一点就更有必要将其他产品添加到优质保证里。笔者就此事询问过微软，微软一发言人表示，“微软没有计划公布别的产品。”