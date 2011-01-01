2016年十大云故事

又一年，惊险、喧嚣、不可预测的一年。

ZD至顶网软件频道消息： 2016年云市场以惊人的速度不断发展，在技术和厂商格局方面都发生了巨大的变化。

人工智能——一项曾经只在科幻小说中出现的技术，开始步入主流。

与此同时，收购推动了更多的整合，一些云计算巨头获得了有价值的资产以加强他们的产品。超大规模公有云提供商也抓住了大规模市场增长的机遇，进一步让他们从小众的领域脱离出来。这个市场中有很多行业先驱和企业技术忠实拥护者不得不寻找他们自己的安全港。

在所有这些收购、重大故障、头条新闻中，Google首次作为一个公有云的重要力量得到认可。最终人们会记住，2016年是Google真正玩转企业云游戏的一年。

10、Rackspace私有化

Rackspace曾经是公有云的先锋，但最近几年这个领域被越来越多的技术巨头所主导。去年，在经历了2014年市场失败之后，Rackspace的战略转变为专注于与前竞争对手AWS以及微软Azure达成同盟关系。

通过这些合作伙伴关系，以及Rackspace为全球最大的两个公有云提供托管服务的早期市场成功迹象，使得Apollo Global Management带领着一群投资者在8月以43亿美元收购了Rackspace。

合作伙伴表示，私有化会给Rackspace一些喘息的空间，需要想想未来他们应该有怎样的战略。

9、Salesforce通过收购Demandware成为一家电子商务公司

Salesforce为收购Demandware付出了超过50%的溢价，用28亿美元一夜之间成为一家电子商务巨头。

在10月举行的Dreamforce大会上，Salesforce宣布将Demandware平台的品牌重新命名为Salesforce Commerce Cloud。

8、HPE、Verizon关闭公有云





惊人的收入增长，尚未开发的市场潜力……公有云让市场中出现了一大批无法在基础设施即服务市场的商业定价大战中取胜的公司。

1月，HPE宣布计划关闭Helion Public Cloud，将重点转向提供云管理解决方案。

然后在2月，电信巨头Verizon屈服于同样的压力，决定关停自己的公有云服务。

7、三星收购Joyent

韩国技术巨头三星在6月收购了位于旧金山的云提供商Joyent，这家先锋公司主要是在公有云中提供容器技术。这次收购预计将帮助三星加强与移动业务相关的软件和服务。

三星表示，他们希望保持Joyent的独立性，同时让作为母公司的三星成为Joyent的最大客户。

6、Oracle收购NetSuite

十几年前，Oracle创始人Larry Ellison投资创建了一家初创公司，以云服务的方式提供业务软件，当时这还是一个新鲜的想法。

当Oracle在7月宣布计划收购NetSuite的时候，一家面向中端市场公司的后端办公、会计、电子商务工具的领先厂商，Ellison的长期战略变得很明显了。

虽然NetSuite第二大股东、投资公司T. Rowe Price对93亿美元的要价提出反对，事情变得有些复杂，但是最终Oracle还是推动了这笔交易顺利进行。

5、微软崭新的社交网络

作为全球最大的、针对专业人士的社交网络，LinkedIn一直是很多企业技术巨头希望放在自己皇冠上的一颗明珠。

Salesforce就盯上了这个猎物，但是微软在6月提出了高达262亿美元的邀约——相比LinkedIn的市值溢价50%。

微软合作伙伴表示，他们等不及看到LinkedIn将海量数据放在Salesforce的Dynamics CRM中。

4、Facebook公布首个渠道计划

社交网络巨头Facebook，是拥有10.9亿的消费设计网络巨头，发布了首个渠道计划，作为Workplace新产品向企业市场发出攻势的一部分。

这个面向企业的协作、通讯和社交网络解决方案在是在10月发布的，在合作伙伴中引发热烈讨论，这些合作伙伴将在Facebook Workplace合作伙伴计划下售卖这款产品。

事实上，合作伙伴表示，Facebook Workplace不仅成本不高，而且功能方面强于像Salesforce Chatter和Slack这样的竞争对手。

SADA Systems公司创始人、首席执行官Tony Safoian表示：“这将成为企业首选的社交平台，他们非常专注，需求是很疯狂的，大家都想要。这个市场存在巨大的差距，客户对他们真正改变他们文化的东西非常感兴趣。”

3、人工智能步入主流

技术史学家们可能会把2016年作为人工智能步入主流的一年。

人工智能技术，例如机器学习和深度学习已经存在有几十年时间了，但是云最终让人工智能技术普及开来。几乎每一家企业技术厂商，从Google到IBM、微软、Oracle或者Salesforce，他们在2016年都把大量精力放在了推出和推广人工智能相关的新产品，把人工智能技术作为他们的一个重要差异点。

今年，渠道方面也是首次得到鼓励开始向他们的客户提供像预测分析和推荐引擎这样的解决方案。

2、AWS合作伙伴销售增长爆表

Google Cloud Platform和微软Azure在2016年的收入增幅都在3位数，但是AWS销售额大涨50%，120亿美元的收入依然令人咋舌。

AWS渠道负责人Terry Wise在拉斯维加斯举行的re:Invent大会上向1.8万名参会者表示，AWS托管服务提供商增加超过130%，咨询服务合作伙伴增加超过110%。与此同时，去年一年AWS生态系统增加了超过1万家合作伙伴。

合作伙伴驱动的业务部分正在以高于整体业务的速度增长着，最大的合作伙伴增速也最高——去年Premier Tier合作伙伴的收入增速是Advanced Tier合作伙伴的4倍，Wise表示。

据AWS报告，在最近一个季度销售额增长55%达到32亿美元，运营收益同比增长翻了一番达到10亿美元，利润率超过31%。

1、Google企业云在Diane Greene的带领下日益强大

最终2016年将成为Google玩转企业云的一年——这一部分要归功于Google高级副总裁Diane Greene。

Greene作为虚拟化巨头VMware的前联合创始人、首席执行官得到了高度评价。在掌舵的第一年中，她让Google成为一个被人们认可的企业级厂商。

在Greene带领企业渠道的期间，Google短期内就赢得了众多客户，收入翻了一番，并且开始了渠道扩张。

这其中包括Google Cloud Platform与Apple震动整个市场的重磅交易。

事实上，Apple公司已经成为Google最大的客户，从AWS那里争夺数亿美元收入。这对Google来说是一个重要的转折点。

Greene还将Google的企业部门从Google For Work命名为更简洁的Google Cloud，她说这样可以更好地反应Google云的企业成熟度。