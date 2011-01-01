 微软重归与生俱来的权利：Windows 10 在一年内超越 Windows 7

拥有比苹果更引人注目的设备，同Linux新的合作伙伴关系以及一个非常强大的云战略，微软回来了，而且比以往任何时候都更好。

ZD至顶网软件频道消息： 在几年前，有一段时间，微软的未来看起来都已经过去了。似乎荣耀的日子已经远去了。

但是这只是曾经积极进取的巨人随着年龄的增长放慢脚步不可避免地出现的局面。微软犯了一些严重的错误。

虽然微软在世纪之交来临之前就已经推出了Windows CE，但不知何故，它错过了将智能手机带入平流层的创新周期。iPhone和安卓已经发展壮大了，而微软已经落在了后面。 Windows Phone最终粉墨登场，但是它的份额太小了，出现得也太晚了。

微软在某种程度上错过了让iPad走向成功的秘诀。是的，在iPad出现很久之前，微软就有Windows XP Tablet Edition了，但是它只是一个令人好奇的产品，而不是某个类别的杀手。再一次，微软落后了。

为了应对这种情况，微软采取了两个行动，在当时这看起来是一个死亡循环。它花费（并且浪费了）80亿美元在诺基亚的手机业务上，以及它所做的一切与Windows 8相关的事情。

2012年科技气候

要理解这些错误，你需要看看在2012年，也就是Windows 8推出时的科技气候。当时，iPad的销售情况火爆。这种情况看起来似乎不会有一个终点。看起来传统的台式机和笔记本电脑的世界正在逐步出局。

微软错过了大部分的转变。为了保持相关性，它试图强迫自己进入移动和触摸的世界。Windows 8的结局堪称惨不忍睹。这是一个对于大量忠实的Windows用户完全不可用的操作系统。它没有开始菜单，在那个位置……什么都没有。用户在面对各种类型的菜单时，不得不完全依靠猜测。整个操作系统的目的是强迫用户触摸操作，可是当时绝大多数用户仍在使用鼠标做真正的工作。

然后有了Windows RT。微软出售廉价的“Windows”机器给大众，他们却无法用这些机器运行真正的Windows软件。是的，结局很好。用户感到困惑、迷茫并且愤怒。

虽然微软并没有导致桌面计算的衰落，但是他们在Windows 8上犯下的史诗般的错误毫无疑问地在不知不觉中将其推向了危险的边缘。我们可以花几天的时间讨论微软在那段时间犯下的错误，采取的错误步骤以及各种误读，但是这并不是本文的目的所在。

微软与生俱来的权利

曾经是2012年。现在几乎快到了2017年了。四年的时间里发生了令人惊叹的变化。微软回来了。

Webster将“与生俱来的权利”定义为“一个人出生时有权享有的权利，特权或财产。”我们都知道微软起源的故事。那要追溯到20世纪70年代，比尔.盖茨和保罗.艾伦开发了Altair BASIC。但是当他们以非排他性的方式将其销售给IBM的时候，成就了这家巨无霸公司。

从1980年到大约2010年，微软拥有了桌面市场。由于桌面（无论是塔式个人电脑还是笔记本电脑）基本上是每个人的计算体验，微软有效地统治了计算体验。桌面计算体验就是微软与生俱来的权利。

我们都非常清楚，计算体验已经极大地延伸到了桌面以外。最流行的计算接入点现在是智能手机。微软输掉了这场战争。平板电脑也取得了成功。去年，蒂姆.库克发出了“为什么你要买一台电脑？”的提问。他在推销iPad Pro，表面上看可以取代台式机和笔记本电脑。

但实话实说吧，iPad Pro有4GB的RAM，最多有256 GB的板载存储。我的iMac（本质上是一台个人电脑）有32 GB的RAM和16 TB的RAID直接连接的存储。我还有四个屏幕，1,120平方英寸的屏幕（不包括挡板），相比之下，iPad Pro上只有104平方英寸（包括边框）。

由于基于Windows的个人电脑可以同样配置，我对蒂姆的回答是：8倍的RAM，62.5倍的直接存储，以及10倍的物理屏幕尺寸。是的，你可以在iPad Pro上做一些真正的工作，但是平板电脑的能力远不能同桌面电脑相比。这就是为什么。

所有这些都把我们带回到微软。微软无法霸占整个计算体验，因为绝大多数消费者不一定需要强大的个人电脑。微软也无法掌握整个企业计算体验，因为一些工作不需要完全的个人电脑功能。

移动智能手机成为下一个主要的计算市场，而微软几乎完全被淘汰。但是，为了竭尽所能抓住他们能够碰到的任何一点基于触摸的计算机会，微软基本上放弃了所有忠实的Windows用户，这些用户仍然占据了非手机计算市场的绝大部分。没有人会认为Windows 8是坏的。

虽然有些人转向Mac，更小一部分人采用了Linux，绝大多数台式机和笔记本电脑用户都还在使用Windows——Windows 7和Windows XP。这是有道理的，因为所有这些人都有工作要做。他们有根深蒂固的应用。他们接受过训练，拥有关于Windows的知识和肌肉记忆。他们是Windows用户。

在2012年，微软似乎不关心根深蒂固的Windows用户。而在2017年，微软正在拥抱他们。

WINDOWS 10

Windows 10获得了难以估量的成功。该公司推出的一年免费升级进行推广。正如Net Market Share的图表所示，Windows 10一直在稳步前进。免费升级期结束之后，增长势头有所放缓，但是增长仍然在持续。

台式机操作系统份额趋势（资料来源：Net Market Share）

从使用率数据之中，我们可以看到Windows 10正在赶超Windows 7。虽然图中显示的2017年12月的日期可能有点乐观，但毫无疑问，从现在开始一年左右，主流的桌面操作系统将会是Windows 10，而不是Windows 7。

推算的Windows市场份额趋势，数据来自Net Market Share，由David Gewirtz进行的推算

微软似乎不再愧对桌面用户，而是提供了令人惊叹的参考硬件，展现出桌面计算的巨大未来前景。Surface Book是工程的优秀范例。正如我在几个星期前写的那样，新的Surface Studio是真正令人惊叹的产品，尽管能力略有欠缺，价格也略显昂贵。

开足马力

当然，Windows不是微软最近的唯一胜利。该公司已经开足马力。它已经重掌桌面和非手机范式。它掌握了大规模云服务，不仅将Azure打造成一个引人注目的IaaS产品，还让Office 365成为领先的SaaS成功案例之一。

微软也学会了接受和平共处。它开发了Office应用程序的iOS和安卓平台的特殊版本，以及一个非常漂亮的、小型的iOS和安卓应用程序库，它已被证明广受用户欢迎。

在游戏和教育领域，Xbox和Minecraft是深受喜爱的平台。Lynda.com是一个受人尊敬的培训资源网站。当然，正如我在6月所说的，通过对LinkedIn的收购，“微软基本上是为自己购买了一个不断更新的员工地图（和他们的工作关系），遍及这个星球上几乎每一家中等相关的公司。”

最后，还有Linux。不是微软原来的“拥抱和扩展”政策，那个时候微软进军一个领域，然后扼杀竞争对手，微软已经认识到它需要Linux，和它需要Windows一样，特别是在Azure世界里，更是如此。现在，微软作为白金会员加入Linux基金会的举措凸显了该公司对与Linux世界合作的重视，而不是将其作为一种需要根除的疾病的早期策略。

回顾ZDNet在2012年左右对微软的社论，几乎不可能描述的是我们今天看到的这家面貌一新、自信、聪明的公司。微软一直是一家不乏聪明人的公司，但在过去，他们曾经自说自话，一意孤行。

今天，微软已经学会了在一个变动地令人惊讶并充满活力的市场共存，听取客户的意见并和客户合作。回报非常明显。这家公司回来了，再次成为了领导者，并且正在打造一些疯狂的伟大产品。

蒂姆.库克：对于你和你的团队来说，这应该是一声警钟。