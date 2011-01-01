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这是来自世界智能制造大会的现场干货

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12月8日，为期3天的世界智能制造大会在江苏南京落下帷幕。大会期间，来自近20个国家和地区、包括27位中外院士和200多位知名人士在内的4000名嘉宾，围绕“让制造更聪明”的主题展开了一场全方位的技术展示、深入的探讨和思想的碰撞。

作者：高玉娴 来源：ZD至顶网软件频道 【原创】 2016年12月9日

关键字：智能制造 工业4.0 数字化

在本页阅读全文(共14页)

12月8日，为期3天的世界智能制造大会在江苏南京落下帷幕。大会期间，来自近20个国家和地区、包括27位中外院士和200多位知名人士在内的4000名嘉宾，围绕“让制造更聪明”的主题展开了一场全方位的技术展示、深入的探讨和思想的碰撞。

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