这是来自世界智能制造大会的现场干货

12月8日，为期3天的世界智能制造大会在江苏南京落下帷幕。大会期间，来自近20个国家和地区、包括27位中外院士和200多位知名人士在内的4000名嘉宾，围绕“让制造更聪明”的主题展开了一场全方位的技术展示、深入的探讨和思想的碰撞。