ISV：微软云“化云为雨”的重要一环

云技术的应用正在改变一切，不仅仅是企业的数字化变革，还包括公益事业效率的提升，以及我们每天生活方式的变化。从日前的微软技术大会上，我们了解到，中国移动、摩拜单车、宝贝回家等这些看似没有什么相关性的行业背后，都有微软云的支持。

ZD至顶网软件频道消息： 这是一个令人兴奋的时代，云技术的应用正在改变一切，不仅仅是企业的数字化变革，还包括公益事业效率的提升，以及我们每天生活方式的变化。从日前的微软技术大会上，我们了解到，中国移动、摩拜单车、宝贝回家等这些看似没有什么相关性的行业背后，都有微软云的支持。显然我们已经很少再去探讨企业应不应该上云的问题，而更多的是用在哪、怎么用。除此之外，人工智能、虚拟现实、IoT等技术也正在从根本上颠覆传统行业的商业模式。

ISV（独立软件开发商）向来是微软在行业中“落地开花”的重要一环。具体而言，在微软生态圈中，ISV作为微软云的OEM，并不只是一个云平台，更多的是将微软的云服务与行业解决方案结合起来，推动企业实现真正的转型和变革。

“微软能够提供一个安全、合规、高扩展性并且多功能的云操作系统和计算平台，并且与所有的合作伙伴进行合作，来解决企业客户所面临的问题。”微软大中华区开发体验和平台合作事业部总经理Srikanth Raju日前在接受记者采访时兴奋地表示，“这是一个充满惊喜的时代，对所有人、所有企业来说都蕴藏着巨大的机会，而我们愿意与合作伙伴一起，帮助我们的客户去把握这样的机会。”

银通征信：为互联网金融平台数字化转型带来商业上的受益

2016年，中国针对互联网网络信贷行业颁布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称“新规”）。据新规规定，互联网金融平台针对企业的借贷金额必须小于100万，针对个人小于20万。这无疑严重约束了互联网金融平台从事业务的金额，同样的利润需要付出多倍的劳动量，这进一步促使它们迫切通过新兴的技术提高企业和员工的生产力，从而快速转型成为数字化的企业去应对这样的变化。

对此，据银通征信合伙人兼CEO卢思琦介绍，银通征信为互联网金融行业所提供的是大数据的解决方案和金融服务，其中金融服务包括两方面：一是针对消费者的消费金融服务，二是金融体系之间的金融资产交易，为金融资产风险定价提供数据支持。“通过大数据的解决方案，我们能够帮助互联网金融平台在消费体系内去寻找目标客户，挖掘信用度良好、能够承担信用贷成本的客户，包括发掘周边健康的消费金融生态环境，也就是寻找资产更好、资产风险更低、消费金融资产能够提供高收益率的那些公司。而在这背后，都有微软云的支持。”卢思琦表示。

在卢思琦看来，金融行业事实上是一个很保守的行业，前几年当他去跟企业聊云化的时候，得到的答复大都比较负面，但是，随着2013年互联网金融的兴起，云技术也顺势在金融行业撕开了口子，逐渐成为金融行业的标配 ，而其中，微软云也一直为金融企业所青睐。原因首先在于，微软云能够提供开箱即用的PaaS服务，基于最灵活、最快速、最易于开发的基础设施平台为互联网金融企业提供的服务，使得它们能够在激烈竞争的市场中形成优势。除此之外，安全性是所有金融业务的前提，而微软在Azure上一直强调是可信云计算和云设施，这对于金融企业来说无疑是非常重要的。同时，卢思琦认为，微软云所提供的是一个丰富、高可用性方案，这保证了金融业务7×24小时不间断的服务。

“微软云带给我们的是基础设施+解决方案，不仅仅是基础设施的使用，更多的是商业上的受益。”他表示。

连心医疗：让治疗变得更“聪明”

与金融行业不同，在中国，医疗行业很多根深蒂固的问题都还未被解决。首先，医疗的资源本身是稀缺的，好的医生需要很长时间的培养；其次，医疗资源本身的不均衡性，在中国大的城市，一线和省级城市拥有大量的三级医院，但是在别的偏远地方有很少的医院能够提供相对高品质的医疗服务。其三，医疗的长期投入不足，造成整个对于医疗的需求非常强烈。

根据北京连心医疗科技有限公司（以下简称“连心医疗”）针对肿瘤的调查数据，2015年全球有430万新增癌症患者，其中，中国癌症病人的平均生存时间只有美国的一半，而要提高患者的生存率或者是生存质量，就必须要提高诊断的精确性和临床流程质量。

对此，连心医疗为医院提供了一整套用于放射治疗的云平台解决方案，这一云平台首先解决的是医疗资源的不均衡性，扩大医疗机构的辐射范围。此外，对于肿瘤的治疗方案，连心医疗还提供相关的基于人工智能和大数据分析的技术，从而提高医生诊疗的水平和效率，大大解放解放医疗资源。进一步而言，通过一整套系统，医院能够更好地把控流程中的质量，提高治疗效果。

据连心医疗联合创始人兼CEO章桦介绍，通过与医院接触，发现很多医院传统的产品中大量使用了SQL Server和Windows系统，这也是连心医疗选择微软云非常重要的原因。

“当然，当我们使用微软云之后，发现微软其实不光有公有云，还提供针对医院在加密定向或者受控环境下的私有云解决方案，这是我们在部署混合云时一个比较大的优势。”章桦指出，“此外，微软虽然是一个以软件为主的公司，但仍然是有很多的硬件，特别是最近推出的Surface Book和Surface Studio，这使得医生在查房和患者检查时可以实现可视化交互，把很生硬的医学诊断和分析材料展现给患者，让患者对治疗方案有更直观的认识。当然，我也很期待将来Hololens可视化做得更好之后，能够让患者更清晰的了解一些病或者是一些医学的东西。”

航美集团：连接旅途当中的一切美好

在中国的长途交通市场，每年有将近200亿人次的出行，其中，2015年飞机出行数据是4.5亿人次，火车是24亿人次，长途大巴是162亿人次，这是一个非常极具空间的市场。

因此，从数字传媒到连接服务，去年开始航美集团就完全剥离了传统传媒业务，把所有的业务重点投入到长途出行的连接服务上。具体而言，就是通过跟全国数千家长途客车企业、几大铁路局，以及航空公司签订长期合作协议，提供完整的解决方案，帮它们采购相应的上网设备并把这些设备安装到车上或者飞机上。

“在长途旅行中，时间长、空间封闭，而且非常枯燥，而我们的目标是连接旅途当中的一切美好，利用入口来为旅客提供更好的服务。通过‘往返’平台，我们希望解决三个连接问题，一是连接出行前后的闭环，更好的为大家提供餐饮、休息、娱乐等一站式的服务。二是打通铁路、大巴和飞机上的WiFi。三是车上和车下的连接，与其他合作伙伴进行连接，逐步扩展WiFi热点的覆盖范围。”航美集团产品副总裁叶松介绍道。

而随着服务用户数量越来越大，航美集团也采用了微软云以及上面的HD Insight的服务，这不仅大大节省了成本，并且能够更好地存储旅客的相关数据，且更智能地为旅客推荐了目的地、车上的信息，以及相应的服务。

“这些给我们受益非常大。采用微软的服务以后，我们仅用了2-3周就迅速完成了极好的部署，也会给后续的业务增长提供了非常好的支持。同时，我们也希望未来微软在人工智能、MR等领域提供更多相应的服务，在出行场景给我们提供非常好的支持。”叶松表示。

