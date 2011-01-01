解读华为开放平台2017新政 如何为开发者提供最优质服务

由华为开发者联盟和酷传联合主办的《走近华为生态.华为开发者联盟开发日》活动于北京举办，现场华为相关负责人解读了华为开放平台2017年新政。

ZD至顶网软件频道消息：12月9日，由华为开发者联盟和酷传联合主办的《走近华为生态.华为开发者联盟开发日》活动于北京举办，超过500名开发者参与活动，现场座无虚席。

事实上，在2016年，华为开放平台的线下活动并不多，此前也仅组织了一场针对微信开发者和校园开发者的小活动。开放平台运营部部长段侠谦虚地表示，“这是因为我们做的还不够好。”

段侠表示，从2016年上半年华为财报看，整个华为集团今年上半年的业绩在高速增长，上半年整个集团的收入是2455亿，上半年发货5000多万部手机，今年全年预测的发货量是1.4亿部，相比去年的1.08亿部增长了30%。

在此基础上，作为华为消费云业务中唯一一个面向企业及个人开发者的组织，华为开发者联盟的注册开发者已接近30万。华为开放平台目前从技术支持、推广变现、统计服务、营销支持方面为开发者的产品提供了从开发测试，到推广运营阶段的全方位服务。

作为华为开放平台重要的合作伙伴，酷传CEO李卫杰介绍道：“跟华为的沟通过程当中发现他们对开发者服务的重视很高，我们做了进一步的沟通之后，觉得他们这些好的政策和服务，应该更加透明的给大家公开出来，让大家知道用什么样的方法、渠道和途径能和华为建立很好的合作。”

酷传成立于2012年，提供了国内第一款免费上传app的发布工具，可以帮助开发者一键上传到30多家国内主流安卓软件商店。目前，酷传为中国150万款主流App提供数据监控服务，以及每天80%App的上传服务。李卫杰表示：“2016年，手机软件商店有非常迅猛的爬坡趋势，尤其以华为为首的手机软件商是行业第一位。到现在为止，我们发现华为对开发者友好性很强，除了付费获得流量，华为还有很多免费的鼓励政策，这都是站在用户和开发者角度，做了很多有利于他们生态长足发展的事情。”



华为开放平台运营部部长段侠（右）酷传CEO李卫杰（左）

那么，2017年，华为开放平台将有哪些新政，如何为开发者提供“最优质的服务”呢？

华为企业云服务

华为企业云产品专家王晨，认为对于开发者来说，应用开发是一个技术上不断创新的过程。同时从收益角度考虑，对于移动APP厂商来说，缺乏有效的数据运营能力也是制约发展的瓶颈，于是公有云服务，是一个不错的选择。

作为一家全球化公司，华为从2010年开始在云计算方面持续投入，目前已经具有深厚的技术积累。目前，华为企业云已经建立了22个节点，遍布全国各个省份，已经发布了44款产品，支撑移动app、大数据等多个解决方案。



应用测试

目前华为开放平台为开发者提供多种测试服务，比如华为云测试、华为众测以及华为云调试，并将逐渐开放给平台注册的开发者使用，从APP质量上为开发者保驾护航。

据了解，华为云测试包括兼容、稳定、功能、功耗、安全等五大测试能力，同时针对安装、启动、崩溃、无响应、闪退、运行错误、账号异常等十大问题类型进行快速检测，帮助开发者快速解决问题。

另外，云调测设置在中国、亚太+拉美、欧美（德国）等3大区域中心，并根据业务量需要少量部署在各国家，这对于有海外业务的开发者来说也是一件好事。



应用推送

除了应用测试，现在很多APP开发者都面临这样的问题：用户量很大，但真正的活跃用户不多，从而商业转化表现不好，以及流失用户很难拉回等难题。而华为推送正是旨在帮助开发者解决这些问题。基于操作系统级的连接，华为推送服务有着非常高的送达率于接收速度，同时华为推送服务已经稳定运行了三年多，用户量接近5亿，每天的消息量也达到数亿次量级，在此基础上仍在持续的扩容，开发者可以放心使用华为推广服务。

目前华为推送已与阿里巴巴、腾讯都展开深度合作。淘宝在华为开放平台每天的消息量已经达到了亿级。现在，华为推送已完全免费开放给所有开发者，从根本上解决开发者相应的难题。

应用市场推广

华为应用市场作为华为手机用户首选的应用市场，一直以来坚持的是自主研发和运营的理念，同时在所有华为手机上全量预装了华为应用市场。华为应用市场的优势包括高质量用户，安全可靠以及作为手机厂商自带系统级权限。这里的高质量用户也包括两方面，一个是高端机用户比例很高，另一个是所有流量不做外部合作，保证了流量的真实性。

基于优质流量，华为应用市场会把最核心的流量诸如不同的资源位、曝光位与优质的合作伙伴分享，用于CPD付费竞价推广， 通过严谨的系统算法，整个过程尽量减少人工干预成分，保证真正的公平公正。同时，利用华为付费推广平台，开发者可以实现针对年龄性别地域等多个维度的精准投放推送。

另外，华为应用市场将于12月22日正式推出付费下载的新模式，使拥有精品应用的开发者在为用户提供无广告优质服务的同时也可以获得可观的收入。



开发者联盟奖励计划

未来，华为开发者联盟将面向所有合作开发者推出丰富的奖励计划。目前，开发者联盟已经开放的奖励计划有启蒙计划与认证计划。近三个月内在华为开发者联盟官网新注册及实名认证的开发者，提交应用即可报名参加启蒙计划，免费享有华为应用市场的专题推广资源以及礼包等奖励。认证计划将于2017年1月1日上线，同样面向活动期间注册认证的开发者，除可获得应用市场、云文件夹等推广资源外，对集成了华为开放能力，且连续三个月下载量达到两万的应用开发者，华为开发者联盟还将奖励华为旗舰手机一部。希望越来越多的开发者可以加入到华为开发者联盟。



在嘉宾们精彩的分享之余，华为开发者联盟也诚意满满地为到场开发者们送上了丰厚的奖品，比如价值999元的华为B3手环，价值3388元的华为P9顶配手机一台，以及价值500元的新秀丽背包数十个。



段侠表示，华为开发者联盟旨在携手所有开发者，一起为用户创造更好的体验，在未来，华为开放平台也将牵手更多类似酷传这样的合作伙伴，更好更全面的为开发者提供服务。





