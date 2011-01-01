IBM认为Bluemix Local可以在亚洲大显身手

IBM发现了一种在全世界传播其Bluemix云的新方法：让合作伙伴与其内部部署云配合前进。

ZD至顶网软件频道消息： IBM发现了一种在全世界传播其Bluemix云的新方法：让合作伙伴与其内部部署云配合前进。

“Bluemix Local”是内部部署云，也是一个软件集合，当它被引入符合参考架构的x86池时，会产生一个具有Bluemix大部分功能的云，但这个云是部署在内部的。它还可以与蓝色巨人完全公开版本的云兼容，包括从内部部署到公共云的弹性。

本地Bluemix可以提供裸机， Virtzilla和蓝色巨人在公共云中或者提取Cloud Foundry模板并运行它方面提供了同样的VMware体验。

IBM认为Bluemix Local适合一些小型市场，其中包括更喜欢内部部署的延迟敏感型应用程序，或者针对位置敏感的数据组织，由于监管原因，无法将业务放置在公共云中。 蓝色巨人也在做“在你的内部环境中部署运行，但不用提前支付费用购买工具包，而是按照消费进行支付，就像它是公共云一样”的事情，大多数硬件现在都在这样做。

IBM在澳大利亚和新西兰负责所有云事务的首席技术官Andrew Kupetz对《The Register》表示Bluemix Local还扮演了另一个角色：帮助蓝色巨人云平台渗透到IBM目前还无法触及的地方。

他上周对《The Register》表示，“我们在亚洲配置了一个Bluemix Local，我们和其他人没有专有的数据中心。”他表示，服务提供商“可以好好利用，并使用多租户的模式。”

结果是Bluemix Local上的服务供应商变成了托管云服务提供商，或者帮助客户使用混合云。如果服务供应商进行拓展，向更广泛的客户群提供服务，Kupetz表示IBM一点也不介意让Bluemix超出IBM现有的数据中心网络。

该网络已经包括世界各地的31个地点，但Kupetz希望通过添加更多运行本地Bluemix的服务提供商，继续拓展。运行Bluemix Local的服务提供程序将不会在官方列表中被提及。

Kupetz表示亚洲的服务供应商现在是Bluemix Local闪电战最可能的目标。

但是有很多原因，IBM可能会考虑更广泛的合作，也就是VMware的vCloud Air Network有4000多家会员，以及微软最近扩展了对Azure Pack 针对Azure服务供应商的支持。

谷歌和亚马逊，另外两个顶级云竞争者目前还没有相应的竞争产品。后者还没有给出任何它对混合云有兴趣的信号。而前者正在重新发明的途中，试图解决感觉不到成就的问题。