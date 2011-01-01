百度云：智能+物联网让企业内数据成为“活水”

传统制造企业的旧有架构容易产生信息孤岛，数据难以在企业内部流动，如何让数据在企业内部成为“活水”？百度云对制造企业的系统构建方式提出了新的思路。

ZD至顶网软件频道消息：在制造业企业数字化转型的大潮中，物联网技术被认为是制造企业业务创新和转型的重要依托，更有不少走在前面的制造企业已经利用物联网技术，实现了从提供产品到提供服务的业务转型。



波士顿咨询指出，在中国，工业4.0带来的收益主要体现在生产效率提升上，在未来5至10年间，工业4.0将彻底变革产品和生产系统的设计、制造、运营和服务流程。零部件、机器和人员之间的互联互通性日益加强，由此生产系统的速度和效率分别能提升30%和25%。



事实上，物联网只是连接的重要一环，智能制造需要连接制造企业所有的产品数据、设备数据、研发数据、工业链数据、运营数据、管理数据、销售数据、消费者数据，并通过智能网络，使人与人、人与机器、机器与机器、以及服务与服务之间形成互联，从而实现横向、纵向和端到端的高度集成。



物联网的机遇和挑战

今天的全球物联网产业，物的数量规模达到百亿级，并且诞生了万亿级美元的市场规模。麦肯锡今年 7 月发布的最新报告指出，全球物联网有望渗透的下游应用市场规模将在 2025 年以前成长达到 3.9~11.1 万亿美元，达到约 11%的全球经济占有率，并与城市管理、生产制造、家庭事务、汽车驾驶、能源环保、物流运输、工作办公、消费结算、个人健康等重要领域结合形成 9 个千亿级规模以上的细分市场。



但是，从现在传统制造企业的IT架构看，实现企业内部系统间数据的互联互通并不容易。百度云认为传统制造企业的IT系统复杂，并且烟囱式的构建方式产生了一个个信息孤岛，这些孤岛间很难保证数据的流动性，成为一潭潭“死水”。



此外，设备间的连接协议纷繁多样，难以统一。再加上现在所采用的物联网技术很多还是上世纪80年代的技术，在数据分析上和设备并发上还是会有很多的问题。例如，由于现有技术并不能承载这么大规模的设备，很多数据在采集或者分析过程中出现丢失的情况，并且数据的维度和粒度都不足以支撑数据分析的需要等问题。



这些难题不断挑战着企业业务系统的底线，更给制造企业的转型和创新埋下了隐患。如何解决？百度云给出了答案。



智能+物联网打通企业数据流转通道

百度云相关负责人表示，传统企业信息系统无怪乎人（人员）机（设备）料（原料）法（方法）环（环境）这些环节。以往，系统是以法串联，但是这种方式最大的问题就是会产生信息孤岛。每个系统可能都有重复的关于人和机的信息，在数据分析的时候，这些信息不仅重复，可能还会冲突或者对立。从这个角度看，以法串联的架构本身是制约打通各业务系统的因素。





如果反其道而行之，不以法串联，而以人和机为对象梳理新的人机料法环的结构呢？百度云认为，互联网解决人的问题已经非常成熟了，这也为制造业实现智能制造带来新的思路。平等对待的人和机，以人和机作为对象，法作为动态的服务，把不同的服务串联起来，变成动态的法，这个思路就可以解决系统信息孤岛的问题，去解决数据分析面临的那些问题。



以数据为承载，算法为驱动，应用为导向的全新物联网，分别是物理现实层、网络协议层、数字克隆层、算法服务层、应用服务层。在数字克隆层，用原有互联网方式去做数据克隆、数据分流和调度。如此，对于企业来说，需要整合的就是不各业务系统，而是支撑业务系统的源数据，以及微服务了。





当然，实现这些整合首先要将系统置于云上。云计算除了让IT基础设施可以以更低的成本和更快的速度构建外，企业的基础架构云化后，也将彻底改变传统企业烟囱式的IT架构。因此，也可以说云计算是传统企业打破信息孤岛的天然基础。



据了解，百度云是完整的IaaS、PaaS和SaaS三层云，每一层都分别有独特的优势。在IaaS层，百度拥有国内最大的GPU／FPGA集群、最大的Hadoop／Spark集群和运营效率最高的数据中心，多年来百度在服务大规模业务比如搜索和视频、运营大型数据中心、支持多项工作流等方面积累了深厚的技术和经验，这些技术和经验将为百度云提供弹性、稳定、可靠、安全的云服务提供保障。



而百度云PaaS平台的与众不同就在于将人工智能作为底层的横向服务支撑。百度大脑是百度云的核心引擎，百度云是百度大脑的云化，为前者提供了神经元和数据训练源。通过深度学习和机器学习技术，结合了超强计算、海量数据和优秀算法，在语音、图像、自然语言处理、等方面拥有杰出能力。企业用户可以使用各种算法模块、开发工具、数据引擎为自身的商业目的服务。



其中，百度云PaaS平台又包括天智、天算、天像、天工四大智能平台，分别针对人工智能、智能大数据、智能多媒体、智能物联网这三个领域提供云服务。



天工是基于百度云构建的、融合百度大数据和人工智能技术的“一站式、全托管”智能物联网平台，提供物接入、物解析、物管理、规则引擎、时序数据库、机器学习、MapReduce等一系列物联网核心产品和服务。



天工平台拥有遍布国内的自研数据中心，丰富的资源（节点/IDC），T级带宽接入，提供高扩展性，支撑海量设备快速接入，同时，支持Modbus、OPC等各种协议解析与转换，可以帮助开发者快速实现从设备端到服务端的无缝连接，高效构建各种物联网应用（如数据采集、设备监控、预测性维保等），为制造企业提供稳定、安全、高效的技术基础。



纵深方向，天工平台通过持续技术创新和不断积累行业经验，日益成为更懂行业的智能物联网平台，在工业制造、能源、零售O2O、车联网、物流等行业提供完整的解决方案。同时，基于天工平台设备认证服务，建立互信、共赢的生态合作机制，帮助行业用户快速实现万物互联的商业价值。



另外，百度云SaaS更强调对垂直行业的理解、渗透和方案定制，目前已经与专业合作伙伴共同打造医疗云、教育云、金融云、交通云等行业云服务，推出更有行业特性的云服务。





以下为专访整理

ZD至顶网：您如何理解数字化转型？数字化转型在制造行业里是如何体现的？

百度云：数字化在互联网中已经发展了一段时间了，我们每个人，世界上发生的每个事件，都有标签，供我们分类查找。在制造业实现工业4.0的规模定制进程中，我认为数字化、互联化是解决这个问题的必须手段。只有平能的对待人和机器，按需定制化生产才能大范围降低成本。

ZD至顶网：未来五年企业级用户在数字化转型中主要的实现路径有哪几种？

百度云：从实践路径来看，主要是企业要改变原有的人机料法环集成在法（企业业务系统）上的惯例。 增加数字化层（对象数据层），对人和机进行数字化建模。然后通过微服务思维，来动态建设以人和机作为基础，重新定义法（企业业务系统）。打破现有的信息孤岛，解决数据重复、并且时常冲突，难以整合分析等问题。

ZD至顶网：物联网与传统产业结合的重点有哪些变化或者趋势？

百度云：无所不在的，免运维的，弹性高并发的，按需订阅的，共享共研的物联网云服务将替代原有的建设方式。从而很好的解决，成本、可靠性、协同的问题。让企业专注于自身的核心竞争力，从而为客户提供更好的产品和服务。

ZD至顶网：对于企业用户来说，实现物联网相关的应用需要具备哪些人力、物力的条件？

百度云：企业需要有一个有开放心态的CIO或者CTO。物力这块如果基于公有云服务成本上会大大降低所以并不是重点（除非企业必须私有部署）。 条件取决于心态。只要有开放的心态拥抱公有云服务，人力、物力和财力都应该都不是问题。

ZD至顶网：百度云针对行业用户的推广采用了哪些形式？特点和优势主要体现在哪？

百度云：主要有两方面： 1.行业解决方案合作伙伴计划：已经有越来越多的行业合作伙伴、系统集成商、SaaS提供商在使用百度云服务来搭建各自的解决方案和服务产品。 2.设备制造商计划：设备制造商作为原有的提供产品的企业，希望更多转型成提供服务的企业。在这个方面百度云是非常适合，也事实证明，正在帮助越来越多的企业成功转型。

ZD至顶网：百度将自己定义为一家人工智能公司，目前，人工智能在这个领域主要的应用场景有哪些？现阶段还存在哪些问题？

百度云：人工智能一直是百度的一个重点方向。我们也认为物在这个时代的特性会越来越拟人化。因此，将来的物在百度云内部都会有一个拟人化的影子，另外借助百度的人工智能接口和服务，这些影子就能代表物真正地开口说话，跟人交流，接受指令，甚至替人做一些简单的决策。

现阶段我认为最大的问题还是在于是不是有一个开放的心态来接受这个共享云。但是无论接受与否，人工智能大数据云计算所使能的这个全新的物联网时代都已经像一个大雪球一样席卷而来。