微软徐明强：制造企业成功转型要做好这四件事

微软大中华区地区首席技术官徐明强博士认为，真正成功转型的企业，需要将四件事情做好，即实现跟客户的密切沟通，让员工有极大的生产力，可以优化企业的业务运营，并且成功转型产品服务。

ZD至顶网软件频道消息：新的经济常态下，中国制造业正在面临着巨大的挑战。但是从全球制造业的创新和转型趋势看，拥抱以客户为中心的新模式，从提供产品到提供服务，以及个性化、差异化的用户体验已经得到了为数不少的制造业企业的验证。



12月8日，“MIC1000第二届中国制造千人会”在上海成功举办。会上，微软大中华区地区首席技术官徐明强博士表示，真正成功转型的企业，需要将四件事情做好，即实现跟客户的密切沟通，让员工有极大的生产力，可以优化企业的业务运营，并且成功转型产品服务。



首先，真正要和客户做好密切沟通，必须要利用数据，获得非常完整的客户视角，而且要提供可行性的洞察，并交付个性化、差异化的体验。



其次，让员工生产力真正被提高。保护组织、数据及员工，以生产力实现多样化的工作方式，实现更快更优决策。



第三，优化业务运营。做到这点需要加快业务服务响应速度，提升服务水平，降低成本。



最后，转型产品服务，利用数据获得远见，发展新的业务模式、产品及服务，实现增长机遇。



徐明强表示，能够用现代信息技术进行转型的制造企业，平均每年营业额可以比其他做得差的企业多1亿。



以下为演讲实录整理：

制造业以往“企业——经销商——客户”的线性发展管理方式正在发生变化，随着技术的发展和客户主导的市场趋势，客户已经变成中心，而现在比较麻烦一点是，企业和客户之间的交互，很多是通过数字化进行的，这就让数字资产变得跟物理资产同样重要。





企业如何把物理资产和数字资产连接在一起，真正能够拥抱客户中心，快速创新。我们认为，真正成功转型的企业，需要将四件事情做好，即实现跟客户的密切沟通，让员工有极大的生产力，可以优化企业的业务运营，并且成功转型产品服务。真正要做到这些的企业，平均每年营业额比其他做得差的企业要多1亿。



首先，真正要和客户做好密切沟通，必须要利用数据，获得非常完整的客户视角，而且要提供可行性的洞察，并交付个性化、差异化的体验。





曾经有人把两辆摩拜单车扔到黄浦江里，摩拜单车第一时间就发现问题，他们通过物联网技术，将每个车都联结在一起，每时每刻了解每辆车的位置，最后把这两个车捞出来以后继续可以跟云保持通讯。此外，他们还通过追踪车辆的运行轨迹，分析偏离城市中心的车辆是否是由于郊区出现大量用户需求。



摩拜单车的数据复杂、体量大，这些都可以通过微软的数据平台得到最有效的支持；在分析能力上面，微软提供机器学习、流性数据分析等，测阀值，让运行规则实现自动化分析。



在支持方面，微软云的优势主要有三点：第一，微软在全球38个区域都有数据中心，而4个月前还是34个区域，业务增长非常快；第二，我们拥有全球有近五六十个信息安全证书，金融、医疗、政府等行业，对于拓展海外业务的中国的企业来说，合乎当地信息安全法规是必须的；第三，通过数据的直连，可以满足用户各种各样安全和隐私上的需求。



其次，让员工生产力真正被提高。保护组织、数据及员工，以生产力实现多样化的工作方式，实现更快更优决策。这里介绍一个微软的虚拟现实技术——Hololens，通过把虚拟现实和真正的现实联结在一起。以往不仅需要专家到现场，同时也需要一两个小时才能完成的维修工作，通过Hololens现在20分钟就可以解决。不光是一个生产力的问题，Hololens将是未来的PC。从很多客户交流时候发现，第一次客户他们的想象力都完完全全被激发出来。





第三，优化业务运营。做到这点需要加快业务服务响应速度，提升服务水平，降低成本。物联网技术可以为优化运营提供很好的技术实现方式。以一家石油管道企业为例，微软的物联网技术可以提供从设备端的安全连接和管理，到数据在云端的实时处理，使运营的规则实现自动化。另外，微软还通过机器学习技术给这家企业的运维人员提供一览表，显示其在全球各地油站情况和警示的实时情况。同时，微软还帮助这家企业建立了远程监控和可预测性的服务。





最后，转型服务。成功的公司都说他们是利用数据来获得远见，从数据当中就可以帮助他们发现新的模式。今天飞机引擎制造商不再卖大引擎了，而是卖不间断飞机的时间，数据为这种业务转型提供预测性维护的分析。





除了物联网技术为制造企业向服务转型，人工智能的力量也不能忽视。对于今天的制造业转型，产品的交互体验也收到越多的重视。为此，微软提供语音方面的API，还有知识和搜索的API，可以帮助企业写数据处理的软件。微软的人工智能技术，可以从1200万张图片中分析出近1000多种不同的物体，在辨别图形上已经超越了人类本身。



最后我做一个总结，微软助力产业转型，通过提供数据技术，虚拟现实、混合现实技术，还有通过云计算、物联网的技术，可以帮助制造业企业实现和客户的密切沟通，予力赋能源工，优化业务运营，以及转型产品服务。



以下为专访整理：



主持人：各位网友大家好，欢迎收看ZD至顶网视频访谈节目，我们现在是在第二届中国制造千人会现场，非常高兴邀请到微软大中华地区首席技术官徐明强。我们第一个想问的话题就是现在特别热的一个叫数字化转型这么一个话题，你是如何理解这种现在这种数字化转型的热潮，现在这种技术上的创新和数字化转型有哪些新的结合？



徐明强：我理解的数字化转型和客户告诉我的一样，实质是两个C，第一个C是连接，怎么样能够更好地连接客户，连接客户最终的目的是第二个C，创造出价值，为客户创造价值，为他的企业创造价值。

与以往不同，今天的连接客户从本质上说是双向性，甚至变成客户是主导的态势；今天的创造价值，则需要企业跟上快速变化的客户需求，这也是最关键的挑战。

从企业的策略，以及产生的技术上都是围绕这两个，能够让它跟密切地能够让他经营客户，能够更密切发现，通过经营客户得到的数据，发现用户这些商机，这才是真正企业所要考虑的重点。





主持人：你觉得制造行业在数字化转型过程中，它遇到的问题是什么？在数字化转型中，制造企业应该注意什么？

徐明强：最终支持数字化转型能够达到的目标，真正能够为客户提供最终的结果，而不是提供产品。比如说劳斯莱斯可以为客户最终提供的结果是不间断的飞行时间，而不只是卖飞机的引擎；福特希望给客户最终提供的是交通体验，而不是给他一个工具。从工具到体验，最终所有制造业厂商，都在向着为客户提供服务这样一个方向来走。

所遇到的挑战，主要是如何实现增长，这是企业CEO们思考的重点。当然，还有运营上的挑战，企业需要实时了解设备的情况。另外，产品的同质化严重，这也是企业遇到的挑战，需要不断提供差异化的用户体验，满足不断变化的用户需求。



主持人：就像你说的，其实企业里各个部门都有不同的一些角色和职责，还有一些挑战的问题所在。如何做一个全价值链的创新的提升呢？制造行业如果要做数字化转型的话，应该如何做呢？路径是什么？

徐明强：我们也观察了好多做数字化转型的企业，好的企业是从四个方面考虑，正如在眼大会演讲中提到的。第一，要密切连接客户，过去都是经营产品，现在要变成经营客户。做好这点要不断利用数据，首先要把所有的数据全打通，好企业的CEO做的第一事情，就是将过去的运营数据、客户数据、市场的数据放到一起，真正面向客户，并从数据中获得洞察

第二，对内提高员工的生产力，实现多样性的生产。就像我们和蒂森克虏伯合作，让他们的维修人员利用HoloLens，将原来一两个小时的维修时间降到20分钟。同时，专家也可以通过HoloLens进行远程技术支持，降低了时间和成本，并且提高维修的质量。

第三点是优化运营，优化的运营就需要对所有的事件要实时反映，在生产环境中传感设备实时反馈的数据，把整套供应链全部打通以后，可以帮企业优化运营效果。

最后，实现转型产品和服务，现在制造业转型很多都是通过服务的方式。数字化转型收集客户的数据，把自己的运营数据、营销数据和自己的产品数据打通放在一起这是必经之路。



主持人：演讲中提到的AI，和增强现实、混合现实技术，在制造行业里面，还有哪些应用场景？现在的使用程度和接受程度怎么样？

徐明强：不妨从制造业整个产品的周期来看，最早可以通过人工智能机器人代替人工对话，从客户那边获得反馈，这样第一可以减少人工，第二可以提高响应度。

知道用户反馈以后，开始对产品进行快速迭代，快速设计。增强现实可以帮助企业建立三维模型，了解例如汽车产品碰撞后的受损情况，提高生产力。

生产环节当中，现在机器人会越来越多被投入生产，如果机器人所装的部件所放的位置非常精准，则需要图像识别技术来实现这点。在装配过程，装配工人也可以使用混合现实设备获得安装培训。维护环节、运营前面已经提到了。

销售环节上，企业也可以用这些技术进行创新。例如，美国有一家家居店，客户带上HoloLens可以将最热门的装修风格在自己家的装修效果。这种方式提高了设计的效率，降低了客户的成本。

