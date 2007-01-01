ZDNet软件频道应用软件微软Azure版Docker进入公测

微软Azure版Docker进入公测

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

微软Azure版Docker进入公测，Docker一周前在亚马逊的AWS上发布了公测，现在又发布了Azure上公测。

杨昀煦 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2016年12月14日

关键字：微软Azure 公测

Docker经过六个月内测后，日前发布了微软Azure版Docker公测。

 微软Azure版Docker进入公测

据12月12日Docker的一篇博文介绍，Docker一周前在亚马逊的AWS上发布了公测，现在又发布了Azure上公测。

微软和Docker曾在2016年6月的Azure DockerCon大会上宣布推出内测。Docker在内测期间加了一些新的功能，包括将所有容器日志存于Azure存储里供以后检索和检查，另外还包含一个内置诊断工具，用于用户提交AzureDocker上的群诊断资料。

根据(12月9日的)Azure版Docker发行说明，该版本的Docker引擎核心为1.13.0 RC2。

Docker博文称，“ AWS和Azure版Docker目前只支持基于Linux的管理和工作者群。Windows服务器Docker成熟后将会提供对Windows服务器工作者的支持“

文档和公测注册由beta.docker.com网站提供。

Docker是一款应用程序部署自动化开源引擎。Docker用容器代替虚拟机，使得多个应用程序可在同一台服务器上运行。

自2014年6月以来，微软用户可在Azure里运行Linux上Docker应用。最近，微软又与Docker合作推出了Windows服务器的Docker支持。

文章评论
  登录 (没有帐户？快速注册)
使用第三方帐号登录:
邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

行业云|用友U8|GSLB|VDI|华为Tecal RH5885 V2|HP AppSystem for Hadoop|Red Hat Enterprise MRG Grid|应用安全|Teradata Aster|虚拟专用网络|Windows Live|H3C BYOD|思科云计算网络|万网云邮箱|芯片组虚拟化|微软云计算|ClearPass|SAP大数据|VMware Veloxum|Citrix XenServer | 桌面云 科技行者 科技行者第八期 | 多引擎在线扫描 Taptu | 制造千人会 中国制造千人会 mic1000
北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-2 京ICP证161336号京公网安备 11010802021500号
举报电话：010-62428333-5060　举报邮箱：jubao@zhiding.cn