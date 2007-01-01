微软Azure版Docker进入公测，Docker一周前在亚马逊的AWS上发布了公测，现在又发布了Azure上公测。

Docker经过六个月内测后，日前发布了微软Azure版Docker公测。

据12月12日Docker的一篇博文介绍，Docker一周前在亚马逊的AWS上发布了公测，现在又发布了Azure上公测。

微软和Docker曾在2016年6月的Azure DockerCon大会上宣布推出内测。Docker在内测期间加了一些新的功能，包括将所有容器日志存于Azure存储里供以后检索和检查，另外还包含一个内置诊断工具，用于用户提交AzureDocker上的群诊断资料。

根据(12月9日的)Azure版Docker发行说明，该版本的Docker引擎核心为1.13.0 RC2。

Docker博文称，“ AWS和Azure版Docker目前只支持基于Linux的管理和工作者群。Windows服务器Docker成熟后将会提供对Windows服务器工作者的支持“

文档和公测注册由beta.docker.com网站提供。

Docker是一款应用程序部署自动化开源引擎。Docker用容器代替虚拟机，使得多个应用程序可在同一台服务器上运行。

自2014年6月以来，微软用户可在Azure里运行Linux上Docker应用。最近，微软又与Docker合作推出了Windows服务器的Docker支持。