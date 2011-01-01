微软正式推出Zo.ai 及更多的机器人建设工具

今年对于微软来说是不同寻常的一年，整个公司在人工智能领域实现了巨大的增长。今天，微软推出了新的机器人、翻译和工具，所有一切都和人工智能绑定在一起。

今年对于微软来说是不同寻常的一年，整个公司在人工智能领域实现了巨大的增长。今天，微软推出了新的机器人、翻译和工具，所有一切都和人工智能绑定在一起。

微软正式推出了最新的聊天机器人Zo.ai，以及一个新的外部人工智能网站，其中包含有关其各种人工智能相关项目的信息。

微软的官员们在12月13日的旧金山人工智能日上谈到了该公司的各种人工智能项目和计划。

一个星期前，有消息透露微软在Kik上为用户提供Zo的早期访问。Zo是微软时运不济的Tay.ai聊天机器人的继承者，Tay.ai聊天机器人发布之后不久，用户就在其中发布了种族主义和充满仇恨的评论，该公司随后撤回了该产品。用户上周发现Zo比Tay有更多的限制和锁定，考虑到Tay的快速失控，这种做法一点也不奇怪。

微软官方表示，今天Zo.ai已经有11.5万用户，这只是非官方的软发布后一个星期的成绩。

今年9月，微软创建了一个大约5000人的联合人工智能和研究部门，该部门由公司执行副总裁Harry Shum领导。今天，微软推出了一个聚焦人工智能的新网站，旨在将公司的各种人工智能相关产品和服务的最新链接，资源和更新汇集到一个地方。

该公司还提供了一个新的Calendar.Help预览的预览版，旨在使Cortana——微软的个人数字助理——在会议安排过程中更有用。微软通过今年8月收购人工智能日程安排创业企业Genee时获得的技术是这一新功能的关键。

微软在2016年加快各个与人工智能相关领域的工作，包括对话计算/机器人、数字助理、认知服务和扩展智能以及同Cortana的合作。

在2016年3月下旬的Build 2016大会上，微软推出了其“对话即平台”活动。如同该公司的首席执行官萨提亚.纳德拉告诉与会者的那样，该活动的核心概念是“人类语言是新的用户界面层”。在Build大会上，微软推出了一个新的机器人框架，允许开发人员构建文本机器人，以及能够使用视频、动画并最终通过全息图与用户交互的机器人。几个月后，微软公布了其机器人即服务的预览版，将微软机器人框架（Microsoft Bot Framework）连接到Azure。

今天在旧金山的人工智能日上，微软展示了一个机器人，旨在同微软Teams Slack的竞争对手合作。那个名为WhoBot的机器人能够根据对方写的文档和他们的对话知道对方是谁。微软的官员们今天表示Skype现在可以通过普遍可用的Skype调用API提供聊天机器人。

微软还提供了一个新的Cortana Skills Kit和Cortana Devices软件开发工具包（SDK），旨在使更多的开发人员进入微软的机器人和助理领域。Cortana Skills Kit将允许开发人员利用微软机器人框架（Microsoft Bot Framework）创建的机器人，并将其作为新技能发布到Cortana，或者调整Alexa技能代码以创建Cortana技能。

最近，微软公司提供了Cognitive Toolkit开源测试版的第二个版本，这个开发工具包旨在帮助完成语音，图像识别和搜索相关的任务。今天，微软发布了一项名为Qnamaker的新认知服务。