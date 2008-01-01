阿里云日本开服 全球化业务再迈一步

作为阿里云第四个海外数据中心，阿里云日本区域正式开服，同期上线日文版阿里云官方网站jp.aliyun.com，为该区域市场提供本地化服务。

ZD至顶网软件频道消息： 12月15日，阿里云在云栖大会·广东分会上宣布，阿里云日本区正式开服，同期上线日文版阿里云官方网站jp.aliyun.com，为该区域市场提供本地化服务。这是阿里云在月内连续开服的第四个海外数据中心，加上月内开服的实现对全球主要互联网市场的基础设施覆盖。





据了解，该数据中心位于东京，部署由阿里云自主研发的大规模通用计算操作系统“飞天”，以在线公共服务的方式为该区域提供强大、通用并且普惠的计算能力。此前，阿里云在海外市场已经建立了美国西部、美国东部、欧洲、中东、澳大利亚、新加坡和香港数据中心。



阿里云副总裁喻思成在大会上表示，在国际竞争中，阿里云的优势在于自主研发的云计算底层技术体系，并且在安全、人工智能和企业级互联网架构方面有独特的优势，“阿里云’飞天’系统伴随技术设施走向全球，为世界带来中国的计算能力。”



摩根士丹利的研报显示，阿里云在中国云计算市场上占据50%市场份额。



至此，阿里云官网开放服务的节点将包括华北2个、华东2个、华南、中国香港、新加坡、美国西部、美国东部、日本、欧洲、中东和澳大利亚等13个。



在全球化的云计算基础设施布局之下，中国企业可以使用阿里云的服务来支撑全球业务发展。此前，企业在出海过程中，需要在全球多个网络的不同系统中来回跳转。数据显示，伴随阿里云海外布局的还有百余家中国软件提供商，使用这些全球化布局的数据中心，这些软件服务商将中国的技术输出到海外。



雀巢、莎莎、新加坡邮电、Teridion等国际企业正在使用阿里云提供的计算能力支撑全球化的业务布局。此外，阿里云还和沃达丰、软银、英特尔、电讯盈科、新加坡电信、SK 集团 C&C 等达成合作，为阿里云用户提供在美国、欧洲、中东、新加坡、香港、日本、韩国等地提供本地化的服务。