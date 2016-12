IBM Watson：用人工智能提升美国零售业消费体验

美国明尼苏达州布卢明顿的Mall of America和加利福尼亚州纽波特比奇的Fashion Island 分别在试点移动门户上使用了Watson,分别支持两家公司的“E.L.F.”和“At Your Service”,利用IBM Watson Conversation API分析顾客的查询,并帮助他们计划到场购物。

ZD至顶网软件频道消息:假日临近,IBM用旗下Watson认知计算系统支持这个一年中最繁忙的购物季之一,以此来体现假日精神。

Mall of America 的E.L.F.是一个聊天机器人,利用Watson的AlchemyLanguage API,在客户通过Facebook或手机上的移动浏览器进行交互时了解他们的查询和情绪。它通过一系列问题了解客户想要做什么,并根据反馈提供建议。如果客户想要更多,系统会将客户连接到真正的人那里寻求帮助。

Fashion Island的At Your Service也利用沃森为客户提供访问信息的途径,IBM将其描述为“从本质上是在他们手掌心里创建一个增强的目录。”客户拨打(949)734-7364获得响应,然后就几乎可以问任何有关该商场的问题。At Your Service集成了Watson的Conversation and AlchemyLanguage API,以实现自然语言交互。

Satisfi首席执行官Don White通过电子邮件告诉SiliconangLE,“人工智能的力量为零售带来了巨大的潜力,我对此次转型中数据所扮演的不断增长的角色感到非常兴奋”。 IBM的首席营销官Michelle Peluso最近在接受福布斯采访时表示,“由于有了Watson,我们能够使用越来越多的非结构化数据进行创新,以进一步改善消费者体验。”

White补充表示,“两种解决方案都利用了Watson Conversation API快捷和简单的特性,使消费者能够使用自然语言”。 “他们还关注了Satisfi和IBM Watson在今年夏天与Macy's的第一个试点项目的成功...并强调了消费者们是如何越来越多地转向他们的移动设备,以帮助浏览店内购物的。”