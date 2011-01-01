从降价到免费 阿里云的“游戏”越玩越大

从降价到免费，技术红利和规模效应所带来的底气，让阿里云有资本将这场“游戏”越玩越大。

ZD至顶网软件频道消息： 12月15日，在云栖大会广东分会上，阿里云又宣布了一轮新的降价，并推出一个“免费套餐”计划和针对特定用户的竞价实例产品。从降价到免费，再加上针对更细化的用户需求的特色产品，阿里云轮番轰炸所产生的市场影响也随着时间的推移在不断发酵，这场“游戏”越玩越大。

一直以来，云计算诞生的初衷就是让计算成为像自来水一样的资源，可以随需使用，让更多的人和企业受惠，使云计算成为普惠经济的源头。阿里云副总裁喻思成表示，和以往的方式相比，IT基础设施的构建从以年为计算单位到以秒为计算单位，企业可以在10分钟以内通过线上支付的方式将1万台服务器的基础设施准备就绪。并且，从线下到线上，更直接的影响是，企业构建基础设施的成本被大大降低了。

今年10月，阿里巴巴集团董事局主席马云在致股东公开信中表示， 阿里云通过技术让所有平台的商家，无论规模大小，都能看到经营效率提升和成本下降的巨大空间，“未来三十年，数据作为新能源，计算作为新技术，会先后引发新零售、新金融、新制造和新文化的变革。”



降价、再降价

为了将普惠进行到底，降价几乎已经成为每次阿里云栖大会的固定内容。在刚刚结束的阿里云栖杭州大会上，阿里云就宣布中国区包括云服务器ECS、云数据库RDS、云存储OSS及云安全产品等在内的云产品价格全线下调，核心云产品最高降幅达50%。另外，在今年的天猫双11全球狂欢节中，阿里云还对企业级市场展开大促，对大量云产品给出五折甚至更低的折扣力度。

据了解，在此前的一年中，阿里云已经连续降价18次。此次阿里云栖惠州大会，阿里云产品负责人何云飞又宣布了新的降价政策，新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库全系调价，平均降幅20%，云服务器独享实例最高降幅30%。

持续不断的调价措施轰炸了整个云计算市场，目前市场上的主流云计算厂商都在价格上憋足劲儿，纷纷降价。但显然，阿里云的魄力远不于此，除了降价，这次云栖大会，阿里云还玩起了“免费”。

免费套餐

据了解，此次推出的“免费套餐”计划，是针对新用户发起的，获得邀请码的新用户可在半年内免费使用30余款云产品。目前，在阿里云官网上"免费套餐"已有13个大类，共计34款产品。包括了阿里云已有100余款产品中的主流产品，如云服务器ECS、容器服务、对象存储OSS、云数据库RDS、Redis、MongoDB、安骑士、态势感知、证书服务、.xin域名、企业邮箱等。

其中包括：

云服务器ECS：6个月不限量ECS云服务器实例，1核2G配置，送40G系统盘及20G数据盘；

对象存储OSS：供免费额度40GB存储包、50GB流量包的云存储服务，赠送100w次请求；

云数据库 RDS提供的免费额度分为： 存储空间40G、1核1G配置的MySQL； 存储空间40G、1核1G配置的PostgreSQL； 存储空间40G、1核1G配置的PPAS；

以及 每月免费10GB数据的表格存储OTS；LogHub每月1个Shard免费租用，5GB/月读写流量免费； LogSearch每月1GB/月免费索引流量； 每月前100万次API网关的免费调用，每月前1GB流量免费； .xin域名 网络诚信专属域名，免费使用等。

新用户通过这些入门级的产品与服务，可以快速熟悉云计算的产品与操作，以适合自己的方式组合使用。 何云飞表示，“我们要做的就是不断降低门槛，推动云计算这一普惠科技的普及，为中小创业企业和工程师群体带来帮助。 ‘免费套餐’计划将根据进展继续扩大产品覆盖范围。”

面向专业客户推竞价实例

另外，针对专业客户，阿里云还宣布推出了“ECS竞价实例”。所谓竞价实例就是客户通过竞价的方式，有机会获得低至平时1折的价格做灵活的小时级短期计算，这也是国内云计算厂商第一次推出此类产品服务。

何云飞表示，竞价实例比较适合于那些有计划地使用海量弹性资源的用户，阿里的双11就是一个比较典型的例子。双11最危险的1秒就是凌晨开启的那一刻，大量的用户会在那一秒进行操作，这时就是整个双11活动的最高峰值。

换句话说，如果企业的业务峰值是可以提前计划的，那么竞价实例带给企业客户的好处就是，能够方便地控制应用程序的运行时间，并且应用程序可以随时结束的任务。这一特性使得竞价实例产品非常适合渲染、数据分析、批处理作业后台处理和可选的任务，通过有计划的使用海量弹性资源，节约成本。 以电影渲染行业为例，当前影视行业需要大量的计算资源来完成渲染工作，竞价实例发布后，可以在约定的时间内进行渲染，则可以大大降低成本。

何云飞表示，竞价实例实质是脉冲计算带来的红利，当公共的计算资源池变得越来越大，不同的客户群体都能获得最适合自己的普惠计算服务。不过，考虑到竞价实例相对于按需实例而言有较大的差异性，对客户自己的程序、数据库以及计算任务本身提出较高的技术要求。因此，第一批产品将面向特定用户邀请使用。