AWS推出托管服务即服务

AWS已经创建了“一套集成点（API和一组CLI工具），用于连接到现有的服务管理系统”，并雇佣了“一个专门的亚马逊员工团队”提供托管服务。 “财富1000强”和“全球2000强”企业是这项服务的目标，亚马逊表示该项服务是为了响应这些公司的要求而开发的。

亚马逊网络服务（AWS）已经宣布它正在进入托管服务业务。

这家云巨头在过去一段时间内经历了大量的咨询实践，以更好地帮助用户迁移到云平台。

但是直到现在，还是把管理云的很多麻烦的补丁管理、备份、监控、安全和事件操作流程，变更以及问题管理留给了用户或合作伙伴。

现在，该公司已经创建了“一套集成点（API和一组CLI工具），用于连接到现有的服务管理系统”，并雇佣了“一个专门的亚马逊员工团队”提供托管服务。 “财富1000强”和“全球2000强”企业是这项服务的目标，亚马逊表示该项服务是为了响应这些公司的要求而开发的。

目的是帮助大企业迁移到云，完成与他们需要保持的ITIL兼容的过程，以便对治理有信心。因此，服务可以使用首选管理工具及其强制执行的策略，并将其云端化。您可以选择要分配给AWS管理服务团队的资源，然后AWS管理服务团队将响应您所做的任何更改请求。并且做上面提到的各种麻烦的工作，无论是在你的工位上还是通过电话，或作为自动化和/或机器学习的结果保持你对云的使用。

AWS有一个蓬勃发展的合作伙伴生态系统，包括像Rackspace这样的成员，决定用亚马逊的全套服务为客户更好地服务，而不是运行自己的云。许多人已经注册成为此产品的合作伙伴，但是AWS建议他们面对新的托管服务或者在帮助应用程序托管的过程中，扮演新入伙的客户的角色。应用程序操作也将落在合作伙伴的工作范围之中，因为AWS正在提供自己的云，而不是第三方代码。

因为这是企业世界中最大的一个群体，AWS认为其合作伙伴不会太过分。事实上，它认为“入伙”将消耗“入伙到AWS MS通常需要-10个星期的设计/战略，系统/过程集成和初始应用程序迁移”，这会需要花掉很大一笔费用。

《The Register》就这次发布向AWS提出了几个问题，然后该公司的一位发言人告知我们所有的问题都可以在两篇博客文章中找到答案。

我们摘取了这些博客文章中的内容，除了提到今天的服务支持23项AWS服务，还透露该服务在四个AWS地区——包括美国东部（弗吉尼亚北部），美国西部（俄勒冈州），亚太地区（悉尼）和欧盟（爱尔兰）可用。价格是定制的，但是是依据你总体AWS开支计算的，亚马逊没有透露计算的百分比。中小型企业不需要申请。

也许这次发布最有趣的方面是，AWS被告知治理问题阻碍了大公司拥抱云计算。如果这些新服务消除了这种障碍，财富1000和全球2000的庞大的应用程序可能会抓住机会，而采用内部部署的厂商则面临着另一个更严厉的警告，在太多的时间流逝之前，想销售任何内部部署的东西都会变得越来越困难了。