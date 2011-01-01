影响百万人就业、价值6万亿的“大生意”是这样落地的

相关报告指出，工业4.0新技术将使中国企业的生产效率提升高达25%，由此可额外创造6万亿元的附加值，并影响上百万从业人员的工作。而这其中，云计算、大数据、物联网等信息技术将发生巨大的作用。

ZD至顶网软件频道消息： “一台数控机床一毫秒产生的有价值的数据可以达到10GB，在以前，由于技术所限，这些数据都被浪费了。现在，云计算、物联网、大数据等技术为智能制造提供了新的技术平台，它的意义就在于让原来看不到的数据能看到，原来无关联的数据能关联。”武汉华中数控股份有限公司董事长陈吉红认为工业4.0并不是新瓶装旧酒，云计算、物联网、大数据等技术将最大限度地挖掘企业数据的价值。



12月15日，阿里云栖大会惠州站，阿里云和华中数控宣布，双方将在云计算、大数据、物联网等领域工作规划与实施方面开展合作，推动制造装备从“数控一代”向“智能一代”升级，贯彻“中国制造2025”战略。

据悉，华中数控通过工业云服务系统，将数控设备接入云服务系统，实现智能应用，进行健康诊断分析，深入挖掘机床的性能、可靠性、利用率提升。双方还将积极推动工业云的工业设备网络通信标准设立，建立云设备的数据模型、应用模型、在线接入等国家及行业标准。

一笔价值6万亿的“大生意”

回头看一下近现代人类社会的发展历史，每一次社会经济实现跨越式的发展都是因为人类创造了颠覆性的技术和产品，从蒸汽机、电力、核能，再到现在的信息技术，无一例外。

2015年5月，国务院印发中国制造强国战略的第一个十年行动纲领《中国制造2025》，提出要促进云计算、大数据在制造企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用，到2025年实现制造业重点领域全面实现智能化、产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%。这些指导政策的目的，也不外乎是利用新技术实现制造企业的转型变革。

智能制造、“工业4.0”能给中国制造业带来哪些契机？近日，波士顿咨询在名为《工业4.0——未来生产力和制造业发展前景》的报告中指出，工业4.0新技术将使中国企业的生产效率提升高达25%，由此可额外创造6万亿元的附加值，并影响上百万从业人员的工作。



报告指出，在中国，工业4.0带来的收益主要体现在生产效率提升上，在未来5至10年间，工业4.0将彻底变革产品和生产系统的设计、制造、运营和服务流程。零部件、机器和人员之间的互联互通性日益加强，由此生产系统的速度和效率分别能提升30%和25%。

按照波士顿咨询所说，这是一笔价值6万亿的“大生意”，当然，这个6万亿其实只是工业4.0第一个阶段智能生产所实现的，事实上，工业4.0要做的是将产品数据、设备数据、研发数据、工业链数据、运营数据、管理数据、销售数据、消费者数据，使人与人、人与机器、机器与机器、以及服务与服务之间，能够形成一个互联，从而实现横向、纵向和端到端的高度集成。

阿里云副总裁喻思成表示：“下一步，阿里云将用大数据、AI技术协助企业分析生产过程中的全链路数据，实现生产效率提高、库存周转率提高、设备使用效率提升等目标。”

新制造更快、更准、更聪明

一直以来，云计算存在的目标就是让计算资源像自来水一样随需取用，而最直接的功用则体现在IT基础设施的低成本快速构建上。喻思成表示，和以往的方式相比，IT基础设施的构建从以年为计算单位到以秒为计算单位，企业可以在10分钟以内通过线上支付的方式将1万台服务器的基础设施准备就绪。并且，从线下到线上，企业构建基础设施的成本被大大降低了。

除此之外，喻思成还指出，企业的基础架构云化后，将彻底改变传统企业烟囱式的IT架构。此次大会上，比亚迪集团的CIO裘彦亦分享了汽车行业如何利用云计算、人工智能来提升生产效率。裘彦表示，比亚迪集团的云上制造包括办公（设计）云、生产运营云、数据云、车联网和物联网，通过将制造云化实现业务流程和IT系统的整合，实现生产计划、供需、产销以及品质等四个方面的协同，实现软硬件、IT系统、数据中心、数据灾备等资源的统一规划管理。

“制造云化将打破旧有的烟囱式架构，实现包括数据库、各种应用、监控等所有的资源的共享。目前，我们已经将阿里云专有云架构搭建好了，明年开始，我们会尝试将传统的制造系统逐步迁移到云上。”裘彦介绍道。

当然，这还远不能体现出阿里云在制造业转型过程中发挥的效用。会上阿里云表示将为制造业提供人工智能ET，让厂房里的制造机器以及制造出来的产品也具备ET大脑，通过公共云的普惠计算能力以及物联网技术方案，协助制造业实现关键工序智能化、生产过程智能优化控制等方面的转型升级。

目前，全球硅片产能最大的企业协鑫集团已经在使用阿里云的大数据人工智能技术，对光伏切片生产过程中的数千个生产参数进行数据分析，寻找提高良品率的关键性因素。对光伏企业来说，良品率是盈利的关键，良品率每提高千分之一点，就可以节省上千万的生产成本。吉利汽车也在利用阿里云的大数据人工智能技术，设计更符合用户“口味”的产品和服务，未来这一项目还将成长为“吉利大脑”，让吉利可以对市场、研发、制造做实时决策。



除此之外，阿里云还致力于帮助更多中小型制造企业，为企业内部实现快速创新提供了基础。继今年5月，阿里云与徐工集团共同搭建国内首个“工业云”平台之后，华中数控也将基于在数控系统、工业机器人、智能装备等智能终端设备智能生产线的行业应用技术优势，聚焦基于工业云的大数据智能应用平台，服务其他中小制造型企业，并建立数控加工设备租赁服务、资源共享服务、高级数控操作维修人员人才服务共享平台等。