 IBM和宝马想让Watson帮助驾驶你的车

IBM的Watson很快就会帮助你驾驶你的汽车， IBM的认知计算部门将与宝马集团合作，探索该技术能够如何帮助未来的汽车。

IBM Watson与BMW的合作关系以探索认知计在交通工具中的潜力。

IBM的Watson很快就会帮助你驾驶你的汽车， IBM的认知计算部门将与宝马集团合作，探索该技术能够如何帮助未来的汽车。

宝马研究人员和工程师团队将参与此次合作，合作的地点位于IBM设在德国慕尼黑的Watson物联网全球总部，两家公司将合作开发并改进宝马汽车的智能辅助功能。宝马集团的总部也位于慕尼黑。

作为合作的一部分，四辆宝马i8混合动力跑车也将被移交到慕尼黑的Watson物联网总部，允许研究人员使用IBM的Bluemix云平台作为样板运行。他们将探讨Watson如何才能帮助车辆提供车与司机之间的对话界面，并创建更个性化以及更直观的驾驶员支持系统。在这个项目中，宝马的工程师将与IBM研究人员一起工作。

该计划旨在使用Watson的机器学习功能让车辆了解驾驶员的偏好、需求和驾驶习惯，然后使用这些信息来提高驾驶员的舒适性和安全性。

车辆还将适应驾驶员的个人偏好，学习从驾驶员喜欢的座位高度到常去的目的地在内的一切信息，以使旅程变得尽可能地容易。驾驶者还能够与汽车交谈并询问有关汽车和旅程的问题，而汽车将能够使用物联网，在汽车行驶过程中时提供实时的交通情况和天气更新。

IBM的Watson物联网业务全球领导人Harriet Green表示：“Watson正在改变人们如何与物理世界进行互动的方式—— 帮助在家、在工作中以及在路上创造更安全、更高效并更为个性化的体验。”

她补充表示，“通过这个协议，我们的公司将一起合作打下基础，让驾驶宝马车的司机可以从同Watson的会话和机器学习能力中受益。我们的观察表明，在未来十年中，虽然汽车将仍然是个人交通工具，但是驾驶体验的改变将比汽车出现后的任何一段时间都要大。”

IBM的认知系统被用于多个领域，包括医疗保健到服务行业等。Watson也正在部署以帮助组织保护网络安全。