数字化技术：让零售企业离消费者近一点，再近一点

虽然这样一套系统还没有出现，但是消费者体验为王的时代的确已经到来了。以服装零售为例，一方面，传统的库存式生产已然无法满足消费者的"大胃口"，特别是随着80后、90后逐渐成为主力消费群体，他们对个性化的强烈需求，要求企业在产品设计过程中必须以顾客为导向，结合更多元化的时尚元素。当然，这对企业工艺设计、市场需求响应速度等要求也大大提升。因此， 一套敏捷的供应链管理成为零售企业的标配。

另一方面，随着电商红利的消逝、营销渠道的多元化，实体门店也将迎来"第二春"，它的功能将由销售逐渐地转变为服务体验，如何利用数字化手段、通过互联网连接消费者，加强与消费者之间的互动和粘性，提供更丰富、更极致的体验和服务，将会是零售企业未来竞争力的关键。

"现在，不论我们去谈渠道多元化，还是O2O，归根结底谈的还是如何根据自己不同的客户群体，通过线上线下的结合，让他们更快、更容易地拿到企业的商品，获得更好的体验，这是最关键的，未来，线上线上的融合将会是一大趋势。"田均轮在接受ZD至顶网记者采访时表示。