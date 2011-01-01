今天，红帽全球客户技术展望2017报告出炉，数字化转型、云和DevOps成关注重点，同时，受访者希望在两年内将传统（旧有）IT的投资比例从目前的近79%下降到仅21%。

ZD至顶网软件频道消息：近日，红帽公司针对红帽客户在2017年包括主要举措、云部署战略及创新技术等在内的计划进行了调查。其中，调查对象分别来自13个国家、6大行业中的268家大型企业、《财富》和全球500强企业以及小型企业。



去年的调研指出了需要持续关注的几大战略领域（包括私有云、DevOps、大数据、移动和物联网），并且强调了业界对于利用IT以更少投入获得更高产出的迫切需求。红帽全球客户技术展望2017基于这些调研结果而编制，并且着重指出受访者对于应对或者创造自身颠覆的理念变化——不仅采用数字化能力创建新的业务模式、服务或产品，而且通过所需的文化和流程变革而成功地做到这一点。



以下是红帽全球客户技术展望2017中的一些要点：



数字化转型已经成为现实。大多数受访者都在开展数字化转型之旅，并且努力将投资转向现代基础架构和应用。绝大多数受访者计划向新业务模式转变，或者打算推出新产品或服务，以帮助在未来12个月内实施数字化转型项目 (37%)，或者正在制定这方面的战略 (33%)。





2017年是云之年。云之热会在2017年真正落地，绝大多数受访者 (70%) 认为云基础架构会是2017年投资的核心。尽管云基础架构支出在2017年已经是明确的优先任务，但安全（50%的受访者将安全视为IT支出的首要考虑因素）和管理 (48%) 仍然是关键投资，有利于把总体支出掌控在预算之内。





尽管有这些计划，但整体云战略仍是一项挑战。云战略预计会成为2017年最大的挑战（52%的受访者这样认为）。其他主要主要挑战包括更快构建新应用 (42%)、优化并更新现有IT (39%) 和安全 (38%)。



私有云、混合云、多云战略是核心。调研结果表明，更多受访的红帽客户在过去12个月内都已制定了云战略，而且他们选择的战略主要是私有的自我管理云 (38%) 和混合云 (30%)。16%的受访者称，他们仍在制定自己的云基础架构战略（比2016年下降10%）。仅3%的受访者表示，他们所在的企业将制定公有云战略。





多云战略成为热门。尽管混合云成为现实已有一段时间，但受访者目前纷纷在应用中采用多云战略，在跨云环境下从混合协调向工作负载移植转变。超过一半的受访者已经或计划将应用同时部署到两种或更多形式的云环境中，以增加弹性，而30%的受访者表示，他们的企业已经部署了多云战略，而另有29%的受访者表示计划仅使用一种云环境。



DevOps和敏捷开发流程是主要优先任务，因为受访者希望更快地实现创新。DevOps (54%) 和敏捷性 (63%) 是这些客户希望在2017年在主流文化和流程变革领域中所关注的重点。





对于现有IT（传统基础架构和应用），受访者仍然关注以更少投入获得更高产出。尽管成本仍然是一个巨大的压力（63%的受访者将削减成本视为首要目标），但受访者正努力加快服务交付 (60%)，提高性能 (53%)，并且增加更多自助能力 (49%)，从而将传统和现代应用结合在一起。





通过对调研结果进行研究，红帽发现了一些让人颇感意外的重要事实：



受访者希望在两年内将传统（旧有）IT的投资比例从目前的近79%下降到仅21%。尽管随着企业着眼于开发和部署现代应用，这可能是一个目标，几乎没有企业能够在24个月内快速做到这种转变。情况可能令人乐观，但在两年内，受访者希望将用于优化现有IT的大量投资从目前的79%下降到仅21%，将投资转向开发和部署现代应用。需要指出的是，受访者计划在软件定义的存储领域保持强有力的投资。





近10%的受访者表示目前尚无数字化转型举措的计划。在不同行业中，数字服务和新方法不断挑战着现有业务模式，所以这个结果有点出乎意料。



安全和合规一直作为前5大挑战、投资领域和关注领域之一，但不是首要目标。红帽认为，这是因为企业深知他们不能停止这些投资，但也必须开始更多地考虑创新、新的云基础架构，以及现代应用和技术。



另外，大肆宣传的影子IT已是过去的关注点，红帽认为这与数字化转型将IT与业务联系在一起的目标吻合。

