“决胜项目”为欧洲空间运载火箭项目提供核心支持

达索系统的“决胜项目”行业解决方案是一项关键促成因素，用于开展多重权衡研究、探索替代方案并加速决策流程，从而为阿丽亚娜6型运载火箭选出最具竞争力的配置。

ZD至顶网软件频道消息：12月20日，中国上海——全球3D设计、3D数字样机和产品全生命周期管理（PLM）解决方案、3D体验解决方案领导者达索系统与空客赛峰运载火箭公司达成长期合作。空客赛峰运载火箭公司是一家民用与军用运载火箭开发商兼供应商，同时担负阿丽亚娜6型火箭主承包商的使命。该火箭将成为欧洲航天局的下一代运载火箭，有超过700名工程师在参与其开发工作，包括合作伙伴在内的机构均使用达索系统解决方案开展系统架构、设计细节定义与运载火箭推进系统验证工作。



达索系统的“决胜项目”行业解决方案是一项关键促成因素，用于开展多重权衡研究、探索替代方案并加速决策流程，从而为阿丽亚娜6型运载火箭选出最具竞争力的配置。选中的架构将作为空客赛峰运载火箭公司的资产，并对其开展优化并在整体开发阶段中持续验证。



此类数字化资产由协作型数字化样机打造并验证而成，有助于避免产生错误，最大限度减少变更并为开发与工业化试生产环节减少了数月的工期。达索系统的解决方案可帮助其进行环境下的流程设计、内部与跨国协同设计审查，以及采用虚拟现实开展所有复杂制造作业精确定义的项目审查工作。



空客赛峰运载火箭公司CEO Alain Charmeau指出：“空客赛峰运载火箭凭借达索系统解决方案助力成就阿丽亚娜5型设计，将成果与价值延续到阿丽亚娜6型的开发中。在合作伙伴分享的高保真数字样机基础之上，这些解决方案将持续发挥我们工业模式核心的作用，用于在欧洲各地开发运载火箭。”



航天领域正经历前所未有的激烈竞争。世界各地的初创公司与新兴市场企业促使传统大企业开展业务转型，从而提供高适应性、高性能，以及低成本的运载火箭。通过高级工程细节与在设计阶段的分享知识，“决胜项目”能够显著提升项目成本、业绩与日程的遵循程度，有助于航空航天与国防企业运用设计、仿真与协作来优化早期项目阶段与项目开发工作。



达索系统CEO兼副总裁Bernard Charlès表示：“我们很骄傲能够将空客赛峰运载火箭的创新与合作提高到新的水平。在这个航天领域消费化的时代，我们的协作旨在设计开发以体验为关注点的航天发射任务，保障阿丽亚娜6型能够按预算、按规格并按时交付。达索系统无可比拟的航空航天与国防行业解决方案可以有利地帮助空客赛峰运载火箭探索可能性，通过整个生态系统内所有学科和利益相关方与客户开展协作，并形成正确的理念。我们共同携手将运用设计与数字化传承的能力转变整个行业。”