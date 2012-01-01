 2016年最酷的十大云初创公司

云已经成为那些希望利用巨大变革重塑行业的创新平台。企业正在加速向云的迁移，选择那些可以补充或者完全取代本地数据中心的基础设施。但是采用云的最终目标不是转移资源，改变开支动态或者更好地管理复杂环境。

云初创公司在业界掀起波澜

云已经成为那些希望利用巨大变革重塑行业的创新平台。企业正在加速向云的迁移，选择那些可以补充或者完全取代本地数据中心的基础设施。但是采用云的最终目标不是转移资源，改变开支动态或者更好地管理复杂环境。

采用云的真正目标是要实现数字化转型。这意味着各行各业的企业希望能够在云上大规模快速开发、测试和部署应用。

下面就是10家创新的年轻公司，帮助开启敏捷软件开发、DevOps方法、自动化且弹性的基础设施，有助于实现数字化转型。

Avi Networks

CEO: Amit Pandey

这家初创公司位于加州圣克拉拉，因针对托管云原生应用的现代数据中心开发负载均衡技术而闻名。

Avi Vantage Platform实现了像负载均衡、分析、预测自动扩展和安全的自动服务，面向私有云和公有云。这家初创公司专注于支持运行在x86商用服务器上的软件定义基础设施，加速在动态混合环境中交付应用服务。

DigitalOcean

CEO: Ben Uretsky

大多数云基础设施提供商都强调他们在托管生产工作负载方面的信誉，但位于纽约的DigitalOcean却不这么做。

相反，这家基础设施即服务初创公司构建他们自己的云，以满足开发者而不是企业的需求。这意味着最精简的选择、减少摩擦、基本的定价模式。

Fugue

CEO: Josh Stella

位于美国马里兰州弗雷德里克的Fugue，正在寻求围绕云基础设施管理的创新，以托管传统应用和云原生应用。

为了更好地对分布式应用所需关键资源进行配置，Fugue提供了的编程语言可以让操作管理员用来声明其基础设施。然后，Fugue引擎会自动在AWS上实施这些规则。

HashiCorp

CEO: Dave McJannet

这家位于旧金山的初创公司提供了一系列DevOps工具，最近几年那些寻求跨数据中心基础设施部署和管理应用的团队之间这些工具倍受欢迎。

首先是Vagrant，这个工具可以辅助可移动开发环境，共同创始人Mitchell Hashimoto在创建公司就在大学开发了这个工具。

现在，HashiCorp提供了一个完整的生命周期组合，用于监控、部署、保护、配置、包装、测试和构建现代云应用。

H20.ai

CEO: SriSatish Ambati

这家公司的开源平台是想让人工智能民主化，让企业能够运用强大的机器学习技术来构建预测应用。H20的平台是针对开发者的，与针对数据科学家的一样，提供了图形用户界面，并集成了市场上所有主流数据库和可视化产品。

H20.ai在客户方面取得的成绩令人印象深刻，其中有超过100家财富500强公司，包括思科、Paypal和eBay。

Infinite Ops

CEO: Michael Fraser

在新兴的工作空间即服务（Workspace-as-a-Service）领域众多的初创公司中，Infinite Ops的发展已经超越了WaaS，开始提供部署多云资源的交钥匙解决方案。

为了让中型企业利用云解决方案变得更简化，这家位于西雅图的初创公司提供了一款名为IO Console的平台，用户可以在这个平台上快速选择受欢迎的服务，并将这些服务部署到他们选择的超大规模云中。

这款模块化、自动化的平台旨在让用户点击几下鼠标就可以部署好云服务，并且提供了一系列模板以及AWS上主要解决方案的一体化软件包。

Rancher Labs

CEO: Sheng Liang

作为唯一个完全开源的、利用容器技术管理层的解决方案，Rancher Labs在企业级市场中倍受欢迎，最近发布了自己的渠道策略。

Rancher Labs的容器管理平台是与底层集群调度系统和容器运行时间无关的，这让客户可以利用Kubernetes、Docker Swarm或者Meoss配合自己的产品。

StackPath

CEO: Lance Crosby

就在Lance Crosby打造的全球公有云公司SoftLayer被IBM收购之后，Crosby离开了IBM，很多人都在猜测他的下一个项目是什么。

今年年初，StackPath走出隐身模式，获得大规模种子资金，一系列已经完成的收购，以及重要的客户群体——尽管这还都是秘密。

StackPath正致力于统一企业安全功能，售卖4款安全服务。该公司内部开发了一个机器学习威胁检测引擎，收购了一家内容交付网络、防火墙开发商以及VPN提供商。

该公司的一位发言人表示，一旦明年初一款更适合于企业级市场的产品问市，他们的渠道策略会进一步加强。

Velostrata

CEO: Issy Ben-Shaul

让存储与计算解耦，这个理念让这家由多位企业家创建的以色列初创公司备受关注。但是现在总部位于圣何塞的Velostrata能够让更广泛的创新解决方案解决混合云和多云环境的挑战。

该公司独特的流技术让它能够利用来自云服务提供商的资源，远程处理工作负载而不用实际将任何数据迁移到这些提供商那里。

Weaveworks

CEO: Alexis Richardson

Weaveworks公司是由几位VMware的老员工创建的，旨在解决Docker容器的网络挑战，简化连接容器化工作负载的流程。该公司总部在伦敦，在旧金山设有办公室，目前该公司已经逐渐演变为一个支持云原生项目的全面平台。

Weaveworks选择了多项开源技术，为DevOps团队提供了整合的基于云的服务，用于部署和管理受欢迎的容器技术，例如Kubernetes、Docker Swarm、Mesos和AWS的ECS。