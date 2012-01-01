2016年最酷的十大云应用初创公司 

IT初创公司正在以前所未有的速度快速扩展和变化，而这主要受到了企业向云大规模迁移的助推，以及云这项技术给传统软件业务模式所带来的巨大影响。

新一代先锋

IT初创公司正在以前所未有的速度快速扩展和变化，而这主要受到了企业向云大规模迁移的助推，以及云这项技术给传统软件业务模式所带来的巨大影响。

充分利用云的全部潜能提供业务应用，涉及到解决新的挑战和创造新的解决方案。现在不乏各种年轻的公司，得到经验丰富的创新者和渴望创业的企业家的支持，希望通过开发独特的功能来交付、集成、保护和增强应用，抓住创新的机会。

下面就是2016年掀起热潮的10家云应用初创公司。

Avi Networks

CEO: Amit Pandey

这家初创公司位于加州圣克拉拉，因针对托管云原生应用的现代数据中心开发负载均衡技术而闻名。

Avi Vantage Platform实现了像负载均衡、分析、预测自动扩展和安全的自动服务，面向私有云和公有云。这家初创公司专注于支持运行在x86商用服务器上的软件定义基础设施，加速在动态混合环境中交付应用服务。

Cloudability

CEO: Mat Elis

当企业采用越来越复杂的基础设施和混合环境时，位于波特兰的Cloudability希望能帮助这些企业控制云的成本。

这家公司提供的成本监控平台和规模调整工具，帮助优化云资源，避免浪费开支。该软件分析组织机构上下的云的使用和费用，为企业领导者提供透明度。

Cloudamize

CEO: Bob Moul

这家总部位于美国宾夕法尼亚州费城的初创公司会自动收集和分析多个与云基础设施运营相关的数据源。Cloudamize挑选数十亿个数据点，以帮助IT管理员决定如何计划、管理、扩展云基础设施的方式呈现这些数据，帮助实现高效且具有成本效益的运作。

该平台通过实施预测分析建议最优的规模调整策略和成本优化计划。这些可以用于正常运行时间环境或者未来的配置中。

CloudCoreo

CEO: Tom Hull

这家早期阶段的初创公司希望基于DevOps实现云管理和维护的自动化。CloudCoreo提供了名为Composites的参考设计，可以高度自动化地快速部署云基础设施。

这款软件通过监控基础设施、提醒管理员和回滚任何未经批准的更改来简化监管。

H20.ai

CEO: SriSatish Ambati

这家公司的开源平台是想让人工智能民主化，让企业能够运用强大的机器学习技术来构建预测应用。H20的平台是针对开发者的，与针对数据科学家的一样，提供了图形用户界面，并集成了市场上所有主流数据库和可视化产品。

H20.ai在客户方面取得的成绩令人印象深刻，其中有超过100家财富500强公司，包括思科、Paypal和eBay。

Infinite Ops

CEO: Michael Fraser

在新兴的工作空间即服务（Workspace-as-a-Service）领域众多的初创公司中，Infinite Ops的发展已经超越了WaaS，开始提供部署多云资源的交钥匙解决方案。

为了让中型企业利用云解决方案变得更简化，这家位于西雅图的初创公司提供了一款名为IO Console的平台，用户可以在这个平台上快速选择受欢迎的服务，并将这些服务部署到他们选择的超大规模云中。

这款模块化、自动化的平台旨在让用户点击几下鼠标就可以部署好云服务，并且提供了一系列模板以及AWS上主要解决方案的一体化软件包。

Pax8

CEO: John Street

希望打入云领域的解决方案提供商和Pax8是盟友，这家初创公司专注于帮助企业开发云实践。作为渠道的增加分销商，Pax8为配置来自赛门铁克、微软、ProfitBricks等有战略合作关系的公司那些受欢迎的软件即服务产品提供了一个市场空间。

Pax8通过一系列合作伙伴支持服务加强自己的软件市场，这些服务会在制订销售和市场战略过程中为解决方案提供商提供帮助。

StackPath

CEO: Lance Crosby

就在Lance Crosby打造的全球公有云公司SoftLayer被IBM收购之后，Crosby离开了IBM，很多人都在猜测他的下一个项目是什么。

今年年初，StackPath走出隐身模式，获得大规模种子资金，一系列已经完成的收购，以及重要的客户群体——尽管这还都是秘密。

StackPath正致力于统一企业安全功能，售卖4款安全服务。该公司内部开发了一个机器学习威胁检测引擎，收购了一家内容交付网络、防火墙开发商以及VPN提供商。

该公司的一位发言人表示，一旦明年初一款更适合于企业级市场的产品问市，他们的渠道策略会进一步加强。

Velostrata

CEO: Issy Ben-Shaul

让存储与计算解耦，这个理念让这家由多位企业家创建的以色列初创公司备受关注。但是现在总部位于圣何塞的Velostrata能够让更广泛的创新解决方案解决混合云和多云环境的挑战。

该公司独特的流技术让它能够利用来自云服务提供商的资源，远程处理工作负载而不用实际将任何数据迁移到这些提供商那里。

Workato

Founder and CEO: Vijay Tella

位于加州库比蒂诺的Workato，专注于让企业集成他们的应用和数据库，不管这些应用和数据库是托管在本地还是云中。

Workato的平台让用户可以选择或者创建应用集成的“配方”，提供的自助服务功能可以让那些在技术上不倾向于连接超过1000个应用的用户变得轻松一些，以及自动化流程，必须要编写代码行。