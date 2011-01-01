数字化技术：让零售企业离消费者近一点，再近一点

你希望未来的购物是什么样的？“未来也许有这么一套系统，人一站上去，所有人体数据就都有了，后台能迅速根据这些数据打造出完全符合这一体形的衣服出来，那多酷！这个就是未来，所有的零售都应该是围绕消费者体验的。”这是郎姿股份田均轮所畅想的未来购物。

你希望未来的购物是什么样的？

在线上，可以尽情地浏览、收藏，输入体型数据后就可以随心地模拟试衣；在线下，当你走进门店，经过授权，系统便自动读取你的体型、偏好等数据，并为你推荐更精准的产品。你可以选择虚拟试衣，也可以选择亲身换装，所有产品品类、尺码、颜色都可以轻而易举地调取。

或许，也不仅于此。

“未来也许有这么一套系统，人一站上去，所有人体数据就都有了，后台能迅速根据这些数据打造出完全符合这一体形的衣服出来，那多酷！这个就是未来，所有的零售都应该是围绕消费者体验的。”这是朗姿股份有限公司信息部总监田均轮所畅想的未来购物。

消费者为王的时代已经到来

虽然这样一套系统还没有出现，但是消费者体验为王的时代的确已经到来了。以服装零售为例，一方面，传统的库存式生产已然无法满足消费者的“大胃口”，特别是随着80后、90后逐渐成为主力消费群体，他们对个性化的强烈需求，要求企业在产品设计过程中必须以顾客为导向，结合更多元化的时尚元素。当然，这对企业工艺设计、市场需求响应速度等要求也大大提升。因此， 一套敏捷的供应链管理成为零售企业的标配。

另一方面，随着电商红利的消逝、营销渠道的多元化，实体门店也将迎来“第二春”，它的功能将由销售逐渐地转变为服务体验，如何利用数字化手段、通过互联网连接消费者，加强与消费者之间的互动和粘性，提供更丰富、更极致的体验和服务，将会是零售企业未来竞争力的关键。

“现在，不论我们去谈渠道多元化，还是O2O，归根结底谈的还是如何根据自己不同的客户群体，通过线上线下的结合，让他们更快、更容易地拿到企业的商品，获得更好的体验，这是最关键的，未来，线上线上的融合将会是一大趋势。”田均轮在接受ZD至顶网记者采访时表示。

数字技术“牵线”，夺消费者“芳心”

那么，如何夺得消费者“芳心”呢？以物联网、云计算、大数据、移动化为代表的创新技术在其中的“牵线”作用也将逐步凸显。一方面，80后、90后在生活的方方面面都离不开数字技术，因此对更时尚、更快捷、更智能的新兴技术有自带的亲近感；另一方面，根据英特尔实验室关于零售业未来的分析报告显示，现在消费者购买路径已经变得更复杂，他们几乎都是7*24小时全天候联网，每一刻都有可能产生购物，同时，这一系列购物可能来自于不同设备。因此，依托技术的优势，将线上线下有机结合起来，无疑将是增加用户忠诚度、提升购物体验最行之有效的手段。

对此，田均轮表示，要用好这些技术，最根本还是要回到企业本身的运营体系中，从业务角度出发去考虑整体的部署。“比如说如何在商品销售过程中，迅速获取顾客的反馈信息，通过云的方式快速传回后端，并进行及时的分析，从而对产品进行重新的调整和定位。在这整个过程中，要实现快速和灵敏性，确实需要物联网、云计算、大数据等数字化手段的支持。如何真正让数字化为企业运营服务，这是个很大的一个课题，需要各个企业不停地尝试和摸索。”

数字化体验和服务已经在身边

事实上，已经有很多零售企业开始尝试通过传感器及其他物联网的手段实时获取数据，利用这些数据进一步了解消费者，并实现一定的预测能力和决策，在为消费者提供更具个性化和全面的服务的同时，提升店内运营效率和质量。

作为，全球知名的时尚服装品牌Levi’s一直将重点聚焦在客户店内的消费行为追踪和分析上。当消费者从货架中挑选出一件服装步入试衣间的同时，货架上的传感器就会同时获取到服装上的数字标签信息。与此同时，在试衣间中的数字互动屏幕也会展现出该款服装不同尺寸、颜色的产品。消费者完全可以不用离开试衣间，通过互动方式进行更换。

这不仅对于消费者来说是“一条龙”式的贴心服务，同时对于Levi’s的精准营销也是非常重要的环节。而这背后所倚赖的则是英特尔所提供的数字标签、传感设备以及相应的物联网网关、云端计算资源。

与Levi’s不同，Brooks Brothers与Nordstrom这两家男士服装品牌，借助的是英特尔提供的实感技术，通过3D扫描捕捉消费者体型数据，在后端的数据计算及相应的应用程序基础上，消费者可以从数字互动屏幕上直观地看到试衣效果。这是一种全新的体验，相比较于传统的调研方式，获取的数据将更加准确，同时对于企业的数据累积和相关数据分析也带来了诸多裨益。

一切需要连接消费者的企业都将受益于数字化变革

可见，用数字化技术改善消费者体验，优化企业供应链已经成为潮流，不止于服装企业，一切需要通过连接消费者的商家都将受益于这一变革。

就在今年年初，中国大陆首家麦当劳未来智慧概念餐厅登陆北京王府井。在智慧餐厅中，动态的电子菜单和取餐牌使得菜品信息一目了然，顾客可以通过触屏点餐机简单点选完成配餐，通过手机轻松完成支付。同时，手机桌边加餐服务也省去了重复排队的时间，不用离开座位，便会有专人送餐到桌。更令人惊喜的是，餐厅中的游戏体验空间和电子互动墙，使得餐厅化身为休闲场所，用餐体验值“+1”。

在这样的便捷丰富的体验背后，是端到端技术的创新应用，更是数据流通带来的便捷。搭载了英特尔®酷睿™i5处理器的NUC（Next Unit of Computing）集成了更多功能于4英寸见方的体积之内，提供了完备的娱乐、游戏和工作功能，为餐厅内自助点餐机、数字标牌、互动游戏屏的稳定、高效运行提供计算力支持。同时，基于英特尔至强处理器的服务器承载了餐厅日常运营的相关数据，从前端到后端的支持，也让便捷的顾客体验成为现实。

回归初心：产品仍然是核心所在

这些由英特尔等技术公司为零售业带来的变化，只是零售企业数字化转型的开始。马云说，未来的零售是“新零售”，线上线下，物流，所有元素需要完全融合。而大数据、云计算、物联网、移动化、人工智能等数字化技术的结合，将进一步服务于企业运营，为未来消费者体验带来更多的惊喜。

“当然，无论如何，最终大家都要回归到初心。对于零售企业来说，我们的初心就是产品。服务包括了方方面面，速度、效率、品质等等，服务体验终究是外在的辅助，但产品是内在的驱动力，是你触动消费者、连接消费者的核心所在。”田均轮表示。





