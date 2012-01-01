达索系统入手XFlow开发商 强化3DEXPERIENCE平台的仿真能力

达索系统宣布完成收购Next Limit Dynamics公司，此次收购将有助于强化达索系统3DEXPERIENCE平台行业解决方案中的多物理场仿真能力

ZD至顶网软件频道消息： 12月27日，达索系统宣布正式收购Next Limit Dynamics公司，此次收购将有助于强化达索系统3DEXPERIENCE平台行业解决方案中的多物理场仿真能力，并在计算流体动力学 (CFD) 市场中占据战略性地位。

Next Limit Dynamics是全球高度动态流体场仿真领域的领导者，用于高度动态流体场的稳健仿真，从而以比传统方法更快的速度解决CFD问题。其2015年营收约为160万欧元，解决方案适用于航空航天与国防、交通运输与汽车、高科技、能源等行业，包括空客、爱信精机、卡特彼勒、斗山、福特、Google X、本田、三菱、NASA、赛峰直升机发动机与丰田。



达索系统CEO兼副总裁Bernard Charlès指出：“仿真有助于创新企业推行工程材料、增材制造、体验互联网与其他领域的革新，从而促进产品、自然和生活的和谐关系。Next Limit Dynamics是一家年轻有活力的企业，其经验丰富的研发团队以及前瞻性的CFD方法，与多物理场和多尺度的3DEXPERIENCE平台集成，将为创新流程带来变革。”



从早期概念到后期验证的逼真仿真，是打造可持续消费体验的必要条件。Next Limit Dynamics的技术用于预测并增强复杂设计在流体环境下的性能，包括车身气流、飞机起落架空气动力噪声，以及复杂传动机构的润滑。该方法有助于提升汽车的燃油经济性能并降低排放、减少飞机的环境噪声，提高风力涡轮机发电的能效。



Next Limit Dynamics总经理David Holman指出：“在将近十年时间里，我们研发出了自己的格子玻尔兹曼仿真技术-XFlow，并将CFD的应用范围扩展至多个行业的高难度应用中。当今的产品日益精密，使得工程问题更加复杂。我们颠覆性的方法避免了传统CFD方法高度耗时的准备工作，hao ,将工程师解放出来，重点关注设计评估与优化工作。作为达索系统的一部分，我们的技术能够更好地解决这一复杂问题，并支持使用3DEXPERIENCE平台的工程师高效地开展工作。”



本次收购已于2016年12月7日正式完成。

