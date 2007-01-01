 客如云CEO彭雷：要实现与消费者的双向互动连接，99%的餐饮设备还不够智能

他说，他和王兴（美团网创始人）都在爬喜马拉雅山，王兴从南坡爬，他从南坡爬了一半就换成了北坡，而最终他们仍会在山顶碰到。他是客如云的CEO彭雷，在此之前已经有过4次的创业经历，最近的一次，做的就是团购。

他说，他和王兴（美团网创始人）都在爬喜马拉雅山，王兴从南坡爬，他从南坡爬了一半就换成了北坡，而最终他们仍会在山顶碰到。

他是客如云的CEO彭雷，在此之前已经有过4次的创业经历，最近的一次，做的就是团购。

客如云CEO 彭雷

对于前两年的千团大战，我们仍然记忆犹新，团购市场快速膨胀，资本快速涌入又快速变冷，如今活下来只剩美团。亲身经历了这一场“乱战”，彭雷却始终认为，连接人和传统服务业这件事情非常值得去做，但是从C端切入有一定的局限性。一方面，C端团购市场对资金的利用率很低，另一方面，连接人和服务这件事情要做透，瓶颈已经不在C端而在B端。

“消费者端在过去的7到8年时间里已经实现了智能手机的普及，3G、4G网络实时在线也没有任何问题。但是，我们发现餐饮服务行业的信息化底层已经有15到20年时间没有变过，很多餐饮企业都还在用传统的PC、盗版的软件和脱机的系统。”彭雷说道。

这显然也是客如云从C端市场转到B端市场的原因。

智慧餐饮：让商家与消费者的沟通互动没有障碍

如彭雷所说，未来智慧餐饮两端（消费者端和商家端）的设备都应该是智能的，商家与消费者之间的“对话”，应该像现在人与人之间的沟通一样随时、随地、随心。但现在的情况是，消费者用的是iPhone，而很多商家还在用诺基亚。

“餐饮业现在这样的状态很像2007年到2010年的智能手机市场的状态，有诺基亚、有索爱、有PTC、有三星，市场非常分散。而现在，当我们进到餐厅中，就会发现它使用的硬件设备是各式各样的，有PC、有智能机，同时软件更是各不相同，排队、预定、收银点菜、会员、外卖、财务常常各用一套系统。这个现状已经维持了十几二十年了，我们认为必须有人来打破。”彭雷表示。

所以，客如云要做的，正是企业级中的iPhone。通过高度集成的硬件和全SaaS化的软件铺一张网，实现在数据之间的横向打通，以及在社交、团购、地图等方面功能的纵向打通。

拐点迟早到来，要对时间有耐心

当然，任何市场都需要一定培育期，彭雷认为，一个新技术进入一个行业，当渗透率在10%以下的时候都是缓慢增长的，这个周期可能需要5到7年的时间，当渗透率超过了10%之后，增长就会进入一个拐点然后快速上升，从10%增长到80%的过程，可能只需要2到3年。而当渗透率超过80%之后，增长又开始放缓。

他表示，当下餐饮的信息化和智能化就处于10%以下的阶段，整个市场上超过99%都还在用传统软件，但是10%的拐点很快就会到来。

“可能就在明年，我们相信市场上很多新的餐饮商家都会意识到应该开始使用智能系统。虽然还有很多商家都在观望。”彭雷表示，“就像第一二三代的iPhone出来的时候，很多人都没有换，直到iPhone4出来后，iPhone才变得普及。商家其实也是一样的，新的系统上线后，硬件要更换、软件要熟悉、人员要培训，因此会有一个决策的过程。但是我们认为这个趋势是不会变的，只是时间问题。明年不来，后年再来，我们非常有耐心，这个拐点迟早是要来的。”

做B端餐饮市场需要三大核心能力

“当然我们最终的目的不是为了做智能而做智能，核心目的还是为了连接。商家系统要能跟消费者的手机进行双向的互动连接，这个方向是非常明确的，所有技术的应用都是为了实现这个目标。”

一旦解决了商家与消费者之间的互动问题，所带来的结果无疑是“双赢”的，一方面能够大大地提高商家效率，另一方面消费者体验也会有很大的提升。通过手机预定餐位、远程取号、自助点餐、自助开具发票，这些体验在接下来很快就会变成标配，所有的用餐环节都会变得更加容易和便捷。

既然如此，B端餐饮市场也注定不会是“一家独大”。彭雷笑说，客如云正在做的实际上是“前无古人，后必有来者”的事情，很多人也都想做，但是这个市场并非没有一点壁垒，它需要三个核心能力：一是在产品层面上能够做到极致，对于这一点，目前客如云投入了250人左右的软硬件团队和大量资金，就是意在打造行业领先的产品；二是要有非常强的跨城市的服务能力，因为许多餐饮企业都遍布了上千个城市，有三五百万家的规模，因此客如云最初在团购市场积累下来的服务经验也就成为了它的一大核心优势；三是要打通C端的所有通道，通道资源越多，B端系统对商家引流能力就越强。

对于这一点，彭雷表现得非常有信心，他说，除非有人在这三方面都比客如云做得好，否则客如云的优势是很明显的。即便国外市场也涌现出了一些类似服务的企业，但彭雷仍然表示，随着移动互联网的普及，中国企业已经过了“照抄模式”的时代，甚至可以往国外输出了，客如云也正在选择合适的时间和节奏进入海外市场。

金融服务只是第一步，最终目标是成为数据公司

除了在地域上向海外布局，据彭雷介绍，在未来两年，客如云的系统还会从餐饮跨到整个服务业，包括零售、美容、体育场馆等等。

当然，客如云要做的远不止于此。虽然在过去的4年里，它一直将自己定位为一家SaaS服务公司，但是它最终的目标很明确，就是成为一家数据公司。“通过过去几年对于餐饮业的服务，我们积累了大量行业相关的数据，通过这些数据，我们可以尝试给商户做一些经营模型分析，为他们的决策提出一些建议。”

对此，在今年8月份，客如云就在新品发布会上宣布联合钱包金服推出金融服务，向客如云的餐饮商家用户提供零首付、6-9 期不等的分期购买服务，以及向使用客如云全系统的商户提供“流水贷”，具体包括了自动授信、电子签约、随时支取、流水还贷等功能，而这正是基于客如云 SaaS 系统获取的商家经营、采购、薪资等数据推出的。

“通过大数据增值业务，我们希望可以真正帮助商家获得更普惠的金融服务。除此之外，在人和物的方面，我们也会相应地推出大数据服务。比如商家排班的有效性分析、供应链采购的成本分析、消费者行为分析等等。”彭雷说道，“我对数据非常感兴趣，因此‘data’这个词也一直伴随着我过去十年的创业历程，客如云现在是一家SaaS服务公司，但未来我们的目标是成为一家data公司，金融服务只是第一步。”

后记：不忘初心，方得始终

科技的确让我们对未来充满了无限遐想，但它仍然不是万能的。即便互联网带来了商业模式翻天覆地的变化，但是正如日前朗姿股份CIO田均轮日前在接受ZD至顶网记者采访时所说，最终，零售企业还是要回归产品初心，才能触动消费者。

在访谈中，有记者问及彭雷，未来随着餐饮的智能化，机器是否能够完全取代人的作用。彭雷也表示，餐饮的本质是菜品，而菜品本身的创作是一门艺术，艺术是不可以被科技化的，能够被科技化的只是服务。

这让我想起日前与某制造企业CIO在闲谈时他所说的，“模式可以被颠覆，但是实体是不能被颠覆的。我觉得这是你们作为媒体，应该传递给更多人和更多企业的理念。”

这句话让我极有感触，如果说互联网思维是一双翅膀，那么能让企业脚踏实地，在地面上扎根的仍然是产品，这大概就是无论科技如何发展，企业都应该始终坚守的“初心”。出发也许容易，但是走得久了，记得自己为何出发却不容易。“不忘初心，方得始终”，这句话也许老套，但还是写于此，希望共勉。

