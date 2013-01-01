为什么GE看涨其数字业务是有道理的？

据GE估计，到2020年工业互联网将成为一个规模达2250亿美元的市场，其中1250亿美元将来自于软件应用，另外1000亿美元将来自于软件平台。

ZD至顶网软件频道消息： 据GE估计，到2020年工业互联网将成为一个规模达2250亿美元的市场，其中1250亿美元将来自于软件应用，另外1000亿美元将来自于软件平台。通用电气（GE）正在疯狂地进行收购，最近收购了人工智能和工业互联网领域的多家小公司。因此，GE向投资者发表声明，称GE的未来数字业务和工业业务同样重要。目前，GE的数字业务主要是电力和医疗，但是我们预计未来一旦投资者开始获得回报，其他细分业务也会贡献显著的收入。我们还认为，GE相比同行来说拥有先发优势，因为GE一直在Predix平台上大量投入，并在试点基础上在其工业细分领域运用这些解决方案。GE正在致力于Predix和行业标准平台，并开源自己的软件。目前有超过19000名开发者正在Predix之上开发应用，有超过270家公司加入了GE数字联盟，该联盟还包括思科、AT&T以及Verizon等公司。

为什么GE在数字业务上下重注？这对GE如何起到帮助作用？

GE在2016年年初发布并开始为客户提供Predix工业物联网平台，尽管beta版早在2013年就公布了。GE的目标是在快速发展的工业物联网市场稳固自己的位置。根据PWC的估计，2015年到2020年间，不同行业在物联网解决方案上的开支将达到6万亿美元。这个机会促使GE投资工业物联网以利用自己的细分行业的优势向企业售卖解决方案。通过利用Predix，GE打算优化生产运营、资产管理、并将数字技术带入工程、采购及施工流程中。

最近GE收购了两家人工智能公司wise.io和Bit Stew Systems Inc.公司，两家功能都可以为工业应用接收海量数据。此外GE还在2016年11月以9.15亿美元收购了Service-Max，这是一家基于云的库存和人力管理软件提供商。这些收购可能会在未来几年内整合GE的工业物联网愿景。

在其试点阶段，Predix能够帮助将电厂效率提高3%，可靠性提高5%，削减运营和维护成为25%。GE计划进一步将Predix平台售卖给其他企业，承诺减少生产延迟、实现数据可见性和有效的决策。GE还在2016年11月与美国能源公司Exelon签订了电厂软件协议，该公司将利用GE的完整软件集分析和管理48个州的发电厂。

数字业务对GE来说价值几何？

GE计划通过借助Predix这个工业级云OS在工业领域实现转型。GE将把Data Analytics融入到云计算中，在工业细分领域提高效率。GE的数字收入主要来自于电力和医疗，预计到2016年规模大约为70亿美元。到2016年底，Predix平台上有270家合作伙伴和近2万名开发者，预计到2020年GE的软件业务将突破150亿美元。我们还认为，一旦GE完全利用起最近在人工智能和工业物联网领域的收购，那么GE每年将从Predix平台上获得大约50亿美元的收入。